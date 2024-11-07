Денис Буцаев: полигоны ТКО оцифруют до конца 2027 года в России

«Мы по инициативе правительства решили оцифровать все полигоны, куда попадают отходы. И в текущих условиях из 997 полигонов половина уже оцифрована. Эти модели также содержатся в Федеральный государственной информационной системе, а оставшаяся часть полигонов будет оцифрована до конца 2027 года», - сказал Денис Буцаев на пленарной сессии форума.

Цифровые двойники добавлены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Также в нее внесены данные о всех контейнерных площадках, объектах обращения с отходами. РЭО получает данные о том, какой объем и вес поступает на них.

«Таким образом, в настоящее время вся статистическая и учетная информация, которая раньше собиралась сложно, в том числе через органы статистики, в настоящее время собирается в актуальном формате времени на ежедневной основе по всей стране», - отметил глава РЭО.

К ФГИС УТКО подключились более 5000 представителей органов местного самоуправления, а также все региональные операторы и 19 тысяч мусоровозов.

II Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии «Докучаевская конференция» проходит 6−8 ноября в Ростове-на-Дону.