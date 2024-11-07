07 ноября 2024, 15:49

Денис Буцаев: полигоны ТКО оцифруют до конца 2027 года в России

РИА «Новости»
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Цифровые двойники всех полигонов завершат создавать в России до конца 2027 года, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 7 ноября на Докучаевской конференции.

«Мы по инициативе правительства решили оцифровать все полигоны, куда попадают отходы. И в текущих условиях из 997 полигонов половина уже оцифрована. Эти модели также содержатся в Федеральный государственной информационной системе, а оставшаяся часть полигонов будет оцифрована до конца 2027 года», - сказал Денис Буцаев на пленарной сессии форума.

Цифровые двойники добавлены в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Также в нее внесены данные о всех контейнерных площадках, объектах обращения с отходами. РЭО получает данные о том, какой объем и вес поступает на них.

«Таким образом, в настоящее время вся статистическая и учетная информация, которая раньше собиралась сложно, в том числе через органы статистики, в настоящее время собирается в актуальном формате времени на ежедневной основе по всей стране», - отметил глава РЭО.

К ФГИС УТКО подключились более 5000 представителей органов местного самоуправления, а также все региональные операторы и 19 тысяч мусоровозов.

II Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии «Докучаевская конференция» проходит 6−8 ноября в Ростове-на-Дону.

07 ноября 2024, 15:50
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонскую область оснастят мусоровозами на 98% в 2025 году
РЭО
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Регионы Донбасса и Новороссии будут укомплектованы на 95−98% спецтехникой для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 7 ноября на Докучаевской конференции.

По словам главы РЭО, фактически специализированной техникой для вывоза ТКО укомплектована вся страна, всего задействовано около 22,5 тысячи единиц такой техники. При этом сохраняется потребность в 15%, или 3500 единиц, от общего объема задействованной техники.

«Из них достаточно большой объем спецтехники, которая требуется историческим регионам. Здесь могу сказать, что уже многое было сделано, на этом остановлюсь немного позже. Но если говорить относительно темпов, которыми мы заполняем потребность наших исторических регионов, то здесь с уверенностью следует отметить завершение этой программы в следующем году по укомплектованию до 95−98% от потребности указанных регионов», - сказал Денис Буцаев.

В 2022–2024 годах для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей было закуплено 296 единиц техники, а также 21 500 единиц контейнеров и бункеров. Еще 139 единиц техники и одну тысячу контейнеров РЭО поставит в регионы до конца текущего года.

«Также во всех указанных областях мы переходим на единые стандарты работы в сфере обращения с отходами. Здесь уже работают регоператоры по обращению с ТКО», - добавил Денис Буцаев.

РЭО ведет проектирование основных объектов инфраструктуры в указанных регионах. Оно будет закончено в 2025 году, после чего начнется строительство со сроками ввода объектов в 2027–2028 годах.

«Это будут современные комплексы, полностью достигающие показателей федерального проекта. И мы также рассчитываем на то, что это станет примером для реализации подобного рода проектов не только на исторических территориях, но в целом по стране», - сказал гендиректор РЭО.

Он также рассказал, что резиденты первых экопромышленных парков в России вложат около 25 млрд рублей в объекты утилизации отходов мощностью 2 млн тонн в год, а цифровые двойники всех полигонов завершат создавать в России до конца 2027 года.

07 ноября 2024, 10:05
РЭО выступит информационным партнером Дня качества
РЭО
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Российский экологический оператор стал информационным партнером Дня качества, который пройдет 14 ноября. Организатором мероприятия в России является Роскачество.

«Повышение качества обращения с отходами - ключевой приоритет для устойчивого развития. Мы стремимся создать эффективную систему, основанную на принципах экономики замкнутого цикла, где отходы становятся ресурсом, способствуя сокращению зависимости от импорта и развитию отечественных технологий переработки. Это не только шаг к экологически чистой стране, но и важный вклад в укрепление экономической безопасности и поддержку отечественного бизнеса, работающего с вторсырьем», - сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Роскачество проведет 11–15 ноября Международный форум «Всемирный день качества - 2024», на котором эксперты обсудят вопросы, связанные с качеством и устойчивым развитием. Темой этого года стали «Горизонты развития».

День качества в России направлен на привлечение внимания к ключевым аспектам качества жизни: экологии, социальной сфере, здравоохранению, семейным ценностям и традициям. Он также служит платформой для открытого взаимодействия между производителями российских товаров, представителями сферы услуг, торговыми сетями и потребителями, которые во многом определяют состояние рынка благодаря своему выбору.

Всемирная неделя качества отмечается в мире на второй неделе ноября каждый год. В 2024-м она пройдет с 11 по 17 ноября, День качества - 14 ноября.

06 ноября 2024, 12:06
РЭО: 60 компаний вошли в реестр утилизаторов отходов
РЭО
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В реестр утилизаторов вошли 60 компаний после проверки их документации и выездов на предприятия для оценки их мощностей по переработке отходов. Теперь эти компании смогут оказывать услуги по утилизации упаковки и отходов от использованных товаров в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В проверках принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«С 2024 года в рамках реформы расширенной ответственности производителей и формирования экономики замкнутого цикла стартовала работа по включению предприятий, которые занимаются утилизацией отходов от использованных товаров, в реестр утилизаторов. Уже 60 организаций успешно прошли документарную проверку и выездную оценку на предмет соответствия заявляемых сведений. Все они попали в реестр утилизаторов. Суммарная мощность данных предприятий составляет 4,8 миллиона тонн в год», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компании, которые вошли в реестр, перерабатывают отходы от различных видов товаров - аккумуляторы, батарейки, алюминий, бумагу, картон, комбинированную упаковку, дерево, полимеры, шины и резинотехнические изделия, нефтепродукты, стекло, текстиль, электротехнику, электронику.

Процесс включения в реестр утилизаторов представляет собой проверку заявления и комплекта документов организации, а также последующую выездную оценку, если пройдена документарная проверка.

«Качество подготовки документов заявителями для включения в реестр заметно улучшилось после проведенных РЭО и Росприроднадзором семинаров и вебинаров для заинтересованных лиц, а также публикации рекомендаций по порядку заполнения заявления и содержания прикладываемых документов. Однако еще остаются организации, которые занимаются переработкой, но не заявляются на включение в реестр утилизаторов», - подчеркнул директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

В рамках действующего законодательства переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.

31 октября 2024, 23:24
Проект доклада о состоянии окружающей среды в 2023 году одобрили в Минприроды РФ
Pixabay
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Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году» одобрил общественный совет при Минприроды РФ. Об этом написало издание «ФедералПресс».

Для доклада собирали аналитическую информацию о состоянии окружающей среды в прошлом году, также эксперты обсудили экологические проблемы и перспективные инициативы в сфере защиты окружающей среды.

«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», - заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов.

Директор департамента Минприроды Роман Мальцев отметил, что доклад готовили в сотрудничестве с различными федеральными органами. Глава общественного совета Александр Закондырин подчеркнул, что необходимо повышать достоверность используемых в докладе данных. В совете предложили сделать три версии доклада для различных категорий пользователей.

Природа Александр Мальцев Экология

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