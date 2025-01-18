18 января 2025, 03:56

«Дефицит песка». Пляжи Анапы не восстановят до лета?

РИА «Новости»
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«Золотые» пляжи Анапы не получится восстановить к началу курортного сезона, так как дефицит песка здесь наблюдался и до розлива мазута, а восполнить подходящий для них кварцевый песок будет очень сложно. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.

По его словам, сейчас самая большая проблема именно с кварцевым песком, который из-за загрязнения мазутом приходится забирать с пляжей. Он самой нужно размерности, а его сейчас теряют.

«Эта проблема - дефицит песка - существовала даже до разлива, в результате этого берег отступал, особенно в районе Витязево, Джемете, и до сих пор не придумали, как ее решать. Найти песок нужного качества и размера - это очень сложно и дорого», - сказал Крыленко.

Эксперт подчеркнул, что песок с морского дня не подойдет для восстановления анапских пляжей. Кроме того, не поможет даже обжиг загрязненного грунта, так как в ходе утилизации мазута структура кварца, в частности, ракушек, просто нарушится.

При этом Крыленко отметил, что птицы и растительность наоборот относительно быстро восстановятся. Проблема только с пляжами, так как «песок накапливался тысячи лет», поэтому решить ее можно только срочными и нестандартными мерами.

Ранее студентка-волонтер из Дмитрова рассказала, как убирала мазут на побережье Черного моря в Анапе.

Черное море Инцидент в Керченском проливе Нефть Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
17 января 2025, 16:03
Морспасслужба рассмотрит утилизацию танкера «Волгонефть-239»
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Танкер «Волгонефть-239», севший на мель, утилизируют на месте или отбуксуют в другой порт. О таких сценариях рассказал руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. Его заявление привел оперативный штаб Краснодарского края.

Он подчеркнул, что окончательное решение судьбы судна решит его владелец. Но пока специалисты видят только два выхода: буксировка, если позволит техническое состояние, или утилизация на месте.

«Поскольку у судна до сих пор есть владелец, решение о дальнейшей судьбе судна будет за ним», - отметил Чернов. Сроки решения этого вопроса пока неизвестны.

Руководитель Морспасслужбы рассказал о возникших сложностях в процессе осмотра и проверки танкера. Попасть на борт можно было только с моря, что было не всегда возможным из-за неблагоприятных погодных условий.

Впервые спасателям удалось сделать это 5 января, а потом 10 января. Тогда специалисты оценили объем работы для восстановления механизмов.

«Сейчас все работает как часы: дым из трубы идет, все греется, идет подготовка к выгрузке», - заключил он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» закончилось возведение технического сооружения. Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.

Черное море Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
17 января 2025, 12:43
Затонувший танкер «Волгонефть-239» оградили от моря дорогой
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Закончилось возведение технического сооружения вокруг танкера «Волгонефть-239» в Темрюкском районе у мыса Панагия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Строительство велось круглосуточно, но его осложняли сильный ветер и высокие волны. Теперь сооружение будут укреплять и поддерживать для начала работ по ликвидации утекшего мазута.

«Дорога вокруг судна обеспечит доступ к нему, станет надежной преградой на пути возможного распространения нефтепродуктов в море и позволит начать откачку мазута», - рассказал Кондратьев.

Ранее спасатели нашли плотные куски мазута на дне Черного моря вдоль пляжей Анапы. Фрагменты зацепились на столбы и балки у оснований пирсов. Водолазы в ближайшее время приступят к очистке дна.

На месте крушения танкера «Волгонефть-239» возникла еще одна угроза. Может рухнуть скальная порода в этом районе.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 19:26
Куски мазута нашли на дне у основания пирсов вдоль пляжей Анапы
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Спасатели в ходе мониторинга выявили фрагменты мазута на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

«Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Куски мазута зацепились за столбы и балки и легли на дно», - отметили в оперштабе.

Всего над пирсами нашли четыре таких участка, водолазы уже определили объемы подводных мазутных пятен и проработали технологию их сбора для очистки дна. В оперштабе добавили, что мазут на дне достаточно плотный, поэтому процесс его уборки упрощается.

По данным МЧС, на побережье Черного моря всего собрали почти 165 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. У кормы танкера «Волгонефть-239» сбор нефтепродуктов продолжается. Кроме того, здесь начали создавать искусственную гавань, чтобы исключить попадание мазута в открытое море.

Спасатели Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 15:44
Самым жарким в истории признали 2024 год
Global Look Press
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Прошлый год стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений, которые специалисты ведут с 1850 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в центре «Известий».

«Причем очень интересно, что он был второй подряд самым теплым», - добавил синоптик.

По его словам, такие рекорды - любопытный, но настораживающий факт для климатологов. Вильфанд также рассказал, что самым жарким в истории стал день 22 июля 2024 года. Тогда среднесуточная температура на Земле составляла 17,16 градуса.

Ранее в Гидрометцентре исключили возможность традиционных морозов на Крещение в Москве. С 15 января жителей и гостей столицы ожидает оттепельная погода. Температура будет варьироваться в диапазоне от -4 до 1 градуса. Погода станет аномально теплой для этого периода.

Рекорды Погода Роман Вильфанд

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