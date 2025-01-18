«Дефицит песка». Пляжи Анапы не восстановят до лета?

По его словам, сейчас самая большая проблема именно с кварцевым песком, который из-за загрязнения мазутом приходится забирать с пляжей. Он самой нужно размерности, а его сейчас теряют.

«Эта проблема - дефицит песка - существовала даже до разлива, в результате этого берег отступал, особенно в районе Витязево, Джемете, и до сих пор не придумали, как ее решать. Найти песок нужного качества и размера - это очень сложно и дорого», - сказал Крыленко.

Эксперт подчеркнул, что песок с морского дня не подойдет для восстановления анапских пляжей. Кроме того, не поможет даже обжиг загрязненного грунта, так как в ходе утилизации мазута структура кварца, в частности, ракушек, просто нарушится.

При этом Крыленко отметил, что птицы и растительность наоборот относительно быстро восстановятся. Проблема только с пляжами, так как «песок накапливался тысячи лет», поэтому решить ее можно только срочными и нестандартными мерами.

Ранее студентка-волонтер из Дмитрова рассказала, как убирала мазут на побережье Черного моря в Анапе.