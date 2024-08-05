«Циклоническая депрессия». Москву накроют дожди с грозами
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до +24 градусов ожидаются в Москве 5 августа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны», - отметил синоптик.
На севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве столбики термометров покажут +22…+24 градуса, в Подмосковье - от +20 до +25 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.
Август принес в столицу потепление, которое продлится несколько недель. Однако пляжный сезон пришлось закрыть , потому что вода в прудах и реках остыла. Всю неделю могут идти дожди, но преимущественно во второй половине дня.
В конце июля погода в Москве была неустойчивой. Город находился в тыловой части циклона, поэтому оказался под натиском ветра и ливней.