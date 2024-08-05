05 августа 2024, 09:14

«Циклоническая депрессия». Москву накроют дожди с грозами

Pxhere
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Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до +24 градусов ожидаются в Москве 5 августа. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать обширная циклоническая депрессия, вытянувшая с Урала на северо-запад нашей страны», - отметил синоптик.

На севере и востоке области возможны грозы. Днем в Москве столбики термометров покажут +22…+24 градуса, в Подмосковье - от +20 до +25 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Август принес в столицу потепление, которое продлится несколько недель. Однако пляжный сезон пришлось закрыть , потому что вода в прудах и реках остыла. Всю неделю могут идти дожди, но преимущественно во второй половине дня.

В конце июля погода в Москве была неустойчивой. Город находился в тыловой части циклона, поэтому оказался под натиском ветра и ливней.

Погода Погода в Москве Москва
05 августа 2024, 06:18
Сильная магнитная буря накрыла Землю
Unsplash
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На Земле 4 августа началась магнитная буря, которая в пиковый период достигла класса G3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Магнитная буря, по его данным, началась в воскресенье около полудня и продолжилась до глубокой ночи. Леус сообщил, что к 22 часам уровень возмущений магнитосферы оценивали как средний, класса G2.

«При этом наблюдались заметные колебания ее интенсивности, так в период с пяти до 18 часов магнитная буря достигала уровня сильной, класса G3», - сказал он.

В конце июля произошла вспышка на Солнце , одна из 20-и сильнейших в 2024 году. Она стала причиной магнитной бури на Земле.

На фоне сильной магнитной бури жители десятка регионов на Урале и в Сибири видели северное сияние. В соцсетях появились фотографии из Омской, Тамбовской, Ярославской, Рязанской областей и других уголков страны.

Погода Космос Магнитные бури
03 августа 2024, 03:36
Магнитная буря обрушится на Землю
Freepik
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Магнитная буря ожидается на Земле вечером 3 августа и утром 4 августа. Об этом сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Вероятность магнитной бури 4 августа составит 30%. Согласно прогнозу астрономов, возмущения в геомагнитном поле будут наблюдаться во второй половине дня. Ночью буря достигнет среднего уровня G2.

Ранее синоптики предупредили, что на Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль. Она способна привести к мощным магнитным бурям на Земле.

Предыдущая мощная магнитная буря уровня G3 накрывала Землю 4 июня. Кроме того, почти над всей российской территорией сформировалась зона полярных сияний , которые могли появиться даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
30 июля 2024, 02:12
Мощная и затяжная магнитная буря накрыла Землю
РИА «Новости»
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На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек за июль, способная привести к мощным магнитным бурям на Земле. Об этом сообщили на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», - говорится на сайте.

На сайте опубликовали график магнитных бурь на три дня. Согласно ему, сильная магнитная буря класса G1 начнется в полночь. Она продлится до 31 июля включительно, причем в течение следующего дня будет усиливаться, достигнув к вечеру класса G3. После этого геомагнитная активность постепенно пойдет на спад.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как людям с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями без лишнего стресса и вреда для организма пережить период магнитных бурь. Она рекомендовала больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и гулять на улице.

Планета Земля Ученые Магнитные бури Солнце
29 июля 2024, 10:37
«Охладим летний пыл». Москвичам пообещали неустойчивую погоду с ливнями
РИА «Новости»
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До конца текущей рабочей недели в Москве сохранится неустойчивая погода, в первые несколько дней возможны дожди. Об этом 360.ru сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«До конца текущей рабочей недели сохранится неустойчивая погода. Если в понедельник и вторник возможны сильные дожди с грозой, то с середины недели будет больше прояснений. Но на общем температурном фоне это не скажется. Мы находимся в тыловой части циклона, будет преобладать плотный северо-западный ветер», - сказала она.

Позднякова отметила, что температура до конца недели сохранится в пределах 22…23 градусов. Но к следующим выходным ситуация уже наладится.

«Погода будет менее облачная, поменьше дождя. Температура поднимется до 25 градусов тепла. Сейчас же мы немного охладим летний пыл. Кстати, во второй половине текущего понедельника может произойти ливневой дождь», - добавила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о похолодании после «симпатичных» выходных.

Прогноз погоды Погода Москва

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