Циклон «Ольгу» показали из космоса

«На спутниковом снимке „Метеора-М“ - циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня», - рассказали в госкорпорации.

Синоптики сообщили, что к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота сугробов может достичь 58 сантиметров.

Циклон «Ольга» уже намел в Подмосковье около 12 сантиметров снега. Осадки будут идти до часу ночи. Метеоролог Александр Шувалов ранее спрогнозировал, что сильных снегопадов не будет, и снежный покров увеличится на пять-семь сантиметров.