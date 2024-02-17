Циклон и потепление превратили дороги Петербурга и Ленобласти в полноводные реки

Читайте нас в:

На опубликованных кадрах водители старались соблюдать скоростной режим в сложных условиях.

Он добавил, что ночью ушедшие вверх столбики термометров преодолели нулевую отметку и снегопад сменил сильный дождь.

Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» поделился видео от подписчиков, которые показали залитые водой трассы города и области.

Отработанные сегодня навыки по прохождению оледеневших трасс жителям пригодятся завтра.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, уже к вечеру температура в городе вернется к отрицательным значениям и вся скопившаяся на дороге вода превратится в лед.

Если транспорт еще может как-то преодолеть водные препятствия, то пешеходам пришлось особенно туго.

Пришедший в Санкт-Петербург и Ленинградскую область циклон с юга Финляндии принес рекордное количество осадков. Только за минувшую ночь в городе их выпало 19 миллиметров - показатель побил рекорд 2020 года. Об этом в Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

В Зеленогорске ситуацию с затопленным участком под железнодорожным мостом усугубила застрявшая фура, перекрывшая одну полосу.

«Фонтанка» в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с улиц Санкт-Петербурга с жителями, которые ценой невероятных усилий переходили затопленные дороги и шли по покрытым гололедом тротуарам.