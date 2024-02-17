17 февраля 2024, 16:11

Циклон и потепление превратили дороги Петербурга и Ленобласти в полноводные реки

РИА «Новости»
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Пришедший в Санкт-Петербург и Ленинградскую область циклон с юга Финляндии принес рекордное количество осадков. Только за минувшую ночь в городе их выпало 19 миллиметров — показатель побил рекорд 2020 года. Об этом в Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

На опубликованных кадрах водители старались соблюдать скоростной режим в сложных условиях.

Он добавил, что ночью ушедшие вверх столбики термометров преодолели нулевую отметку и снегопад сменил сильный дождь.

Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» поделился видео от подписчиков, которые показали залитые водой трассы города и области.

Отработанные сегодня навыки по прохождению оледеневших трасс жителям пригодятся завтра.

По прогнозу синоптика Александра Колесова, уже к вечеру температура в городе вернется к отрицательным значениям и вся скопившаяся на дороге вода превратится в лед.

Если транспорт еще может как-то преодолеть водные препятствия, то пешеходам пришлось особенно туго.

Пришедший в Санкт-Петербург и Ленинградскую область циклон с юга Финляндии принес рекордное количество осадков. Только за минувшую ночь в городе их выпало 19 миллиметров - показатель побил рекорд 2020 года. Об этом в Telegram-канале написал синоптик Александр Колесов.

В Зеленогорске ситуацию с затопленным участком под железнодорожным мостом усугубила застрявшая фура, перекрывшая одну полосу.

«Фонтанка» в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с улиц Санкт-Петербурга с жителями, которые ценой невероятных усилий переходили затопленные дороги и шли по покрытым гололедом тротуарам.

Ленинградская область Дороги Погода Водители
16 февраля 2024, 20:43
Часть вредного производства Челябинского комбината закроют
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин предложил закрыть часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с губернатором региона Алексеем Текслером глава государства отметил, что вредное производство находится в центре Челябинска, поэтому его нужно вынести за пределы города.

Путин призвал проработать вопрос продолжения работы и сохранения рабочих мест вместе с правительством России.

Владимир Путин прибыл 16 февраля с рабочей поездкой в Челябинск. Он посетил завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш». Глава государства побывал на выставке с образцам импортозамещающих компонентов для производства отечественных роботов.

Владимир Путин
15 февраля 2024, 20:16
Единственный в России хоспис для больших кошек спас лапу пострадавшего тигренка
РИА «Новости»
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Хоспис для больших кошек «Дом тигра» в Ленинградской области — единственная организация в России, где содержат и оказывают помощь зверям, получившим серьезную травму или достигших преклонного возраста. В начале года к специалистам доставили молодого тигренка, у которого агрессивные сородичи практически отгрызли лапу. О том, как спасали хищника, «360» рассказала основатель хосписа Яна Олейник.

Она пояснила, что агрессия среди животных к своим и чужим детям была всегда. В хоспис владельцы тигренка обратились потому, что знали о лучших ветеринарных специалистах.

«К нам обратились за помощью: 1 января привезли ее к нам и положили в госпиталь дикой природы. Наши ветеринары до сих пор ей занимаются», - рассказала собеседница «360».

В лечении тигренка принимала участие врач-анестезиолог Вера Щитько. Она пояснила, что сначала на лапу установили специальную конструкцию, а потом провели операцию по наложению лоскута кожи.

«Проводим хирургическую обработку. Это непростая работа, которую в домашних условиях сделать не получится. Все проходит под общей анестезией, но сам процесс лечения пока не закончился», - отметила она.

Яна Олейник добавила, что тигренка назвали Каталиной. Так как ей нужен постоянный уход, то временно большую кошку поселили в доме. Как только животное подрастет, его отправят в вольер.

Всего в хосписе живут 23 зверя, из которых 13 тигров. Сейчас в организации ожидают пополнения. На свет появятся еще три новых котенка.

Ленинградская область Россия Животные
14 февраля 2024, 04:45
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Freepik
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Жителей регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов ожидает аномально холодная погода, начиная с 14 февраля. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Центральном федеральном округе в период с 14 по 16 февраля температура будет ниже нормы на 6-13 градусов, а в Костромской области даже на 15. В Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской и Московской областях столбики термометра покажут отметки -18…-25 градусов, а в Рязанской и Тамбовской областях похолодает до -22.

В Приволжском федеральном округе температура будет ниже нормы на 7-14 градусов, а в субъектах Северо-Западного федерального округа - на 8-16 градусов ниже нормы, причем в Карелии и Коми такие морозы продержатся до 18 февраля.

Жителей Урала и Сибири погода тоже не порадует. Здесь ожидается очень холодный пятидневный период. В Иркутской области температура опустится до -44 градусов, а в Магаданской - до -47.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о сильном похолодании в середине недели.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд
11 февраля 2024, 19:20
Плата за углерод в России предотвратит утечку средств за рубеж — Торосов
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Минэкономразвития предложило ввести в России плату за углерод. Такое заявление сделал замминистра Илья Торосов в интервью РБК. Он предположил, что это позволит предотвратить утечку средств за рубеж.

«Нельзя надеяться, что трансграничный механизм углеродного регулирования не затронет нас, поскольку в новых геополитических условиях торговые отношения между Россией и странами Евросоюза сведены к минимуму», - заявил он.

Торосов отметил, что логичными становятся следующие соображения: зачем отдавать деньги в бюджет других государств, если можно направить их на ту же декарбонизацию. Даже когда дружественные страны введут углеродное ценообразование, издержки российских экспортеров возрастут.

В России пока нет обязательной платы для бизнеса за выбросы углерода. Но эксперимент по достижению углеродной нейтральности вводят в Сахалинской области, сообщал «Коммерсант».

Ранее представители Российского экологического оператора выступили на площадке конференции ООН по изменению климата. В недавно принятой новой Климатической доктрине Российской Федерации закреплен срок достижения нашей страной углеродной нейтральности - не позднее 2060 года.

Минэкономразвития РФ Экология

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