Чуть теплее, чем должно быть. Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Столбики термометров 19 мая покажут до +18…+21 градуса, в Подмосковье - до +17…+22 градусов.

«Это даже чуть-чуть, буквально на один-два градуса теплее, чем должно быть в мае», - сказал синоптик.

По его словам, погоду определит западная периферия антициклона. Несмотря на облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Весенний температурный рекорд в Москве обновится только на следующей неделе, рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сейчас максимальный показатель сохраняется за 2 апреля.