05 января 2025, 13:07

Число спасенных птиц после разлива мазута на Кубани приблизилось к пяти тысячам

РИА «Новости»
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Ветеринары и волонтеры Краснодарского края спасли более 4,8 тысячи птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Пернатых продолжили перевозить в пять открытых пунктов спасения, где отмыли от нефтепродукта, вылечили и подготовили к отправке в центры реабилитации.

В воскресенье, 5 января, на базе пансионата «Полярные зори» откроется еще один пункт спасения птиц, который станет самым крупным. Туда направят уже работающих специалистов.

В центры реабилитации в ряде регионов России передали более двух тысяч птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызвало опасения у специалистов, выпустили на волю в районе Старой Кубани в Краснодаре и на территории Тамано-Запорожского заказника.

Ранее в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что из-за разлива мазута из потерпевших крушение танкеров загрязненным оказался участок Черного моря, где обитают порядка 5 0 видов животных и 19 видов растений, занесенных в Красную Книгу. В ведомстве уточнили, что танкеры перевозили более девяти тысяч тонн мазута, из которых в акваторию попало около 40%.

Черное море Птицы Россия Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
04 января 2025, 10:30
Магнитная буря началась на Земле
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Утром 4 января на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня утром на нашей планете началась слабая магнитная буря класса G1. Отражающий уровень возмущений геомагнитного поля индекс Кр после 08:50 достиг отметки в пять единиц», - написал он.

Синоптик добавил, что геомагнитное поле в течение дня ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.

Днем ранее, 3 января, первая в 2025 году мощная вспышка класса Х произошла на Солнце. Также ученые зарегистрировали 12 вспышек класса С и две вспышки класса М в рентгеновском диапазоне. Вспышечная и интегральная солнечные активности оказались умеренными.

Сильная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю вечером 1 января.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
03 января 2025, 20:40
Более 86 тысяч тонн грунта с мазутом вывезли с побережья Кубани
РИА «Новости»
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Занимающиеся расчисткой пляжей в Анапе и Темрюкском районе собрали более 86 тысяч тонн замазученного грунта за все время работы. Такие данные привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в пятницу, 3 января, для уборки побережья вышли более пяти тысяч человек, включая команды муниципалитетов, волонтеров и сотрудников МЧС.

«В общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта, за последние сутки - восемь тысяч тонн», - написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что замазученные песок и грунт отправили на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский. Там груз останется до перевозки на специализированные предприятия для утилизации.

Кондратьев поблагодарил всех, кто во время новогодних праздников занялся расчисткой пляжей.

В минувший вторник, 2 января, оперативный штаб Краснодарского края объявил о временной приостановке вывоза загрязненного песка и грунта с пляжей Анапы из-за максимальной загрузки предприятий по утилизации и переполненности их складских площадок.

Также оперативный штаб региона собрал группу специалистов для определения наиболее эффективных способов утилизации и сбора мазута , а также расчистки почвы на побережье.

Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
02 января 2025, 14:18
МЧС сообщило о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Крыма
РИА «Новости»
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Новые участки загрязнения нефтепродуктами обнаружили на побережьях Анапы и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что новые участки загрязнения на полуострове нашли на городском пляже Керчи. Море выбросило нефтепродукты на площади в 1,8 километра.

Кроме того, загрязненный участок площадью в 2,1 километра обнаружили в Ленинском районе у озера Тобечик. Прибывшие на место 150 человек и 48 единиц техники приступили к расчистке территории.

На побережье Анапы нефтепродукты выбросило на нескольких участках шириной до трех метров. Работающие на месте сотрудники МЧС и волонтеры собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка.

Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов заявил, что новые порции мазута прибывают на городские пляжи каждый день из-за бушующего шторма. Он подчеркнул, что уже к вечеру всю территорию очистят.

В оперативном штабе Краснодарского края ранее заявили, что вывоз загрязненного песка и грунта временно приостановили, потому что предприятия по утилизации максимально загружены и пока не могут переработать новые грузы. Кроме того, под завязку оказались заполнены складские площадки предприятий.

Черное море Крым Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 23:04
Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась до уровня G4
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Мощность магнитной бури на Земле развилась до уровня G4, который классифицируется как «очень сильно». Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

«Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - „очень сильно“ по шкале из пяти показателей, где G5 - „экстремально сильно“, а G1 - „слабо“», - говорится в материале.

При уровне G4 на Земле могут возникнуть такие проблемы, как серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Существует вероятность формирования полярных сияний, причем даже в тропиках.

Кроме того, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ предупредили, что в четверг, 2 января, магнитная буря обрушится на Землю, сообщило издание Ura.ru.

Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о слабой геомагнитной буре , отметив, что жители ряда регионов России смогут увидеть полярные сияния в новогоднюю ночь.

Планета Земля Магнитные бури Солнце

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