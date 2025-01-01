Число спасенных птиц от разлива нефтепродуктов в Анапе превысило 1800

В ведомстве уточнили, что самый крупный центр помощи пернатым расположен в поселке Витязево, куда доставляют увязших в мазуте птиц. Ими занимаются 26 ветеринаров при поддержке групп волонтеров.

Пернатых отмывают от нефтепродуктов и оказывают первую помощь, после чего передают специалистам, которые отправляют птиц в центры реабилитации.

«Птиц, которым нужна помощь, ежедневно становится больше, темпы поступления таких пациентов увеличиваются. Поэтому рассматривается возможность расширить площади центров спасения в Анапе», - заявили в оперативном штабе.

Для спасения птиц в Краснодарский край отправились волонтеры со всей России. Об этом со ссылкой на орнитолога-любителя из Перми Марию Ермакову сообщило Ura.ru. Девушка рассказала, что сейчас работает в центре «Гагара», через который каждый день проходят до 300 птиц, пострадавших от разлива мазута. Спасти удается не всех.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что обрушившийся на побережье Анапы в новогоднюю ночь шторм вынес на городские пляжи новые порции мазута. На место уже выехали волонтеры и специалисты для расчистки территорий.