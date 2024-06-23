Число погибших на побережье Латвии тюленей стало рекордным

Глава Клайпедского департамента охраны живой природы Виталис Марозас подчеркнул, что ведомство не ведет подсчета количества мертвых тюленей на побережье. По его словам, ситуацию наблюдают каждое лето.

«Мы пытались определить причину смерти, но у нас ничего не вышло. Это могут быть естественные причины или сети», - заявил Марозас.

С мнением чиновника не согласились представители экологической организации Būk Mano Draugas. Собеседники журналистов подчеркнули, что ситуация критическая.

«За пять дней к берегу прибило 11 туш тюленей. Раньше было три-четыре в год. Мы не успеваем их убирать», - заявил представитель организации.

Литовский морской музей призвал гостей и жителей прибрежных районов республики при обнаружении тюленя на берегу сообщать в экстренные службы, которые передадут координаты экологам, готовым забрать животное на реабилитацию.

На берегу Белого моря в Мурманской области нашли 11 туш гренландских тюленей без голов. Заместитель директора по охране территории Кенозерского национального парка Евгений Буторин заявил, что все погибшие - молодые особи, которые стали жертвами айсбергов. Он пояснил, что подросшие детеныши гренландских тюленей плохо ориентируются в пространстве и их часто сдавливает льдинами.