13 сентября 2024, 15:20

Четвертый глобальный форум Ecumene откроется в Москве 16 сентября

Телеканал «360»
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Четвертый Глобальный форум Ecumene пройдет в Москве с 16 по 18 сентября. Генеральным партнером мероприятия по традиции стал Газпромбанк. О главных темах форума в интервью 360.ru рассказала первый вице-президент банка Екатерина Салугина-Сороковая.

Устойчивое развитие «Устойчивое развитие - это такая социально-экономическая и даже культурная концепция, которая работает на то, чтобы благополучие сегодняшнего поколения не отнимало это благополучие у поколений будущих», - рассказала топ-менеджер Газпромбанка.

По ее словам, именно устойчивое развитие экономики сегодня становится точкой приложения усилий всех государств и бизнеса. Она подчеркнула, что внедрение такой концепции немыслимо без современных технологий. Поэтому главной темой форума заявлена технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

Технологии и их финансирование Банк организует две партнерские сессии - по технологической нейтральности и переходному финансированию.

«Технологии сегодня играют определяющую роль для достижения глобальных целей устойчивого развития, поэтому необходимо стремиться к безбарьерному трансграничному обмену технологиями, которые позволяют решать экологические, социальные и экономические проблемы», - объяснила она.

Говоря о переходном финансировании, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала, что в России, как и в странах БРИКС, например, существенная доля экономики приходится на отрасли со значительными выбросами парниковых газов. При этом страны пока не могут от них отказаться, так как они нужны для развития экономики и комфортного существования человека.

«На сессии с партнерами из Китая, Индии, ЮАР и ОАЭ мы поговорим о справедливом энергопереходе и мерах, которые необходимо предпринять в ближайшие годы для перехода на рельсы низкоуглеродного производства, и о том, как привлекать инвестиции в такие проекты.

В этом году Газпромбанк в рамках председательства России в БРИКС инициировал разработку Концепции переходного финансирования для объединения с целью оформить рамки и критерии таких финансовых инструментов. Концепция уже согласована на площадке Делового совета БРИКС и на уровне министров экономики», - отметила Салугина-Сороковая.

Значение форума Говоря о задачах, исходя из которых банк поддерживает Форум, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала о важности развития международного диалога.

«Форум - это один из элементов вовлечения участников ключевых секторов экономики в повестку. Основной своей задачей мы видим помощь клиентам в определении устойчивой стратегии и участии в новых рынках, которые возникают в рамках повестки. Собирая на своей площадке ведущих экспертов из огромного количества стран, мы, по сути, формируем партнерства и укрепляем позицию России на мировой арене в контексте глобальной повестки устойчивого развития», - заявила первый вице-президент банка.

Все сессии форума будут записываться, идти в онлайн-режиме, а посмотреть их можно будет бесплатно, подключившись к трансляции на сайте ecumeneforum.com.

Спикеры форума Идейным вдохновителем мероприятия стал председатель Всероссийского общества охраны природы, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

«Уникальность форума, прежде всего, в том, что в нем участвуют признанные эксперты из множества стран - это те люди, которые формируют повестку, оказывают на нее влияние и глубоко в ней разбираются. Такой концентрированной международной представленности спикеров по теме устойчивого развития нет ни на одной другой площадке», - добавила Салугина-Сороковая.

По ее словам, форум служит платформой для налаживания межстранового сотрудничества, и вопросы, прорабатываемые на площадке Ecumene, впоследствии ложатся в основу системной работы международных объединений, таких как БРИКС, ЕАЭС и ШОС.

Сама первый вице-президент Газпромбанка выступит модератором одной из сессий форума.

Мероприятие состоится при поддержке ООН на площадке МИСИС.

Программа форума включает 18 дискуссий по четырем трекам: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений. В обсуждениях примут участие более 140 спикеров из 30 стран мира.

Экология Технологии Москва
13 сентября 2024, 13:22
Новый цикл вебинаров в сфере обращения с ТКО стартовал для педагогов
РЭО
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Российский экологический оператора запустил совместно с «ЭкоХодом» новый цикл вебинаров для педагогов, на котором они узнают о формировании экологической культуры у школьников.

«Цикл просветительских вебинаров, который РЭО реализует совместно со Всероссийским образовательным проектом по формированию культуры обращения с отходами „ЭкоХод“, направлен на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) через понятные практики. Важно заинтересовать молодое поколение, понятным языком рассказывать о том, что такое экономика замкнутого цикла, что отходы могут стать ценными ресурсами и использоваться повторно», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Образовательный цикл состоит из пяти онлайн-занятий для педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, а также всех, кто участвует в работе со школьниками в области экопросвещения.

Первый вебинар «Игровые технологии и фотоискусство как инструменты формирования экологической культуры школьников» состоялся 12 сентября.

Еще четыре вебинара пройдут 18 сентября, 4 и 9 октября, 6 ноября. На них победители конкурса «Зеленая премия» поделятся секретами своего успеха, а эксперты отрасли расскажут о роли общественных экологических организаций в профессиональном развитии педагогов и обучающихся, цифровых технологиях в обращении с ТКО, о возможностях для профессионального роста в области экономики замкнутого цикла.

Подробнее о просветительских мероприятиях можно узнать по ссылке.

Экология Технологии Москва
12 сентября 2024, 21:44
Мощная магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю
РИА «Новости»
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Последствия произошедшего на Солнце выброса дошли до Земли. Днем 12 сентября началась магнитная буря, которая к вечеру усилилась до класса G3. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Выброс на Солнце произошел 10 сентября. Возмущения геомагнитного поля Земли около 11 часов 12 сентября спровоцировали слабую магнитную бурю класса G1. Леус сообщил, что в течение дня она усилилась сначала до умеренной, затем до сильной.

«Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3 - что соответствует сильной магнитной буре», - сказал он.

По словам специалиста, своего пика магнитная буря достигнет примерно в три часа ночи 13 сентября. Окончание магнитной бури ожидается в пятницу в середине дня. Леус сообщил, что в Московской, Псковской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях может показаться полярное сияние.

Сильная магнитная буря случилась 18 августа. Она длилась меньше суток.

Планета Земля Погода Космос Магнитные бури Солнце
12 сентября 2024, 13:46
Пилотный проект по сбору стекла, макулатуры, пластика и металла стартовал в Тюменской области
РЭО
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Первую специализированную контейнерную площадку в рамках пилотного проекта установили 3 сентября в ЖК «Айвазовский» в Тюмени. Инициатива поступила от управляющей компании дома после опроса жителей, 80% которых высказались за раздельный сбор. В специальных отсеках жильцы могут размещать отдельно стекло, макулатуру, пластик и металл.

«Пофракционный сбор на контейнерных площадках, организованный региональными операторами, осуществляется в 28 субъектах РФ. Подобный проект по раздельному сбору стартовал в Тюменской области в 2022 году, но ранее в нем участвовали только юридические лица: девять торгово-развлекательных центров, 89 школ и детских садов, а также органы власти. Расширение на спальные районы сделает экологичный образ жизни более доступным для тюменцев, позволит повысить уровень экологической грамотности жителей и усовершенствует процесс сортировки отходов. Это важный шаг к усовершенствованию уже созданной в регионе отрасли и дальнейшей реализации задач нацпроекта „Экология“», - отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В ближайшее время планируется к установке 50 таких площадок. Управляющие компании, желающие присоединиться к проекту, могут проконсультироваться в Тюменском экологическом объединении («ТЭО»).

«Контейнерная площадка предоставляется регоператором бесплатно, их содержанием будут заниматься обслуживающие организации, отвечающие за территорию. Новой строки в квитанции за коммунальные отходы не появится. Вывоз отходов из контейнеров, предназначенных для раздельного накопления, организован отдельными мусоровозами, что исключает смешивание различных фракций вторичных ресурсов», - отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Пилотный проект реализует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ТЭО» совместно с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, а также Администрацией города Тюмени.

Планета Земля Погода Космос Магнитные бури Солнце
11 сентября 2024, 19:02
Геномную базу данных арктических организмов начали создавать в России
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«Роснефть» начала создавать проект базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работа начнется с анализа биологических видов, представленных в регионе, и выбора наиболее ценных из них. Одной из первоочередных задач назвали сборку полного генома белого медведя.

К проекту привлекли сотрудников МГУ имени Ломоносова и других ведущих институтов. В работе применят новейшие генетические технологии.

«Роснефть» назвала программу изучения Арктики самой масштабной с советских времен. По данным компании, за 10 лет состоялось более 50 комплексных экспедиций и глобальных исследований.

В мае стратегический участок Арктики на Шпицбергене выставили на торги за 300 миллионов евро.

Россия Животные Арктика Роснефть

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