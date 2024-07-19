19 июля 2024, 08:47

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу

РИА «Новости»
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В пятницу в московском регионе выпадет четверть месячной нормы осадков, в некоторых районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Согласно нашим расчетам, 19 июля выпадет 5-10 миллиметров осадков. В ряде районов это значение увеличится до 15-20 миллиметров. Если сравнивать, что 20 миллиметров - четверть от месячной нормы июля», - сказал он.

На официальном сайте Гидрометцентра говорится, что 19 июля температура воздуха в российской столице снизится до +23 градусов тепла , а ночью станет еще прохладнее. Вероятны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщал, что после 18 июля в Москве начнут отступать «египетские ночи». Причиной станет фронтальный раздел с осадками и облачностью.

Прогноз погоды Погода Москва
19 июля 2024, 04:30
Москвичей предупредили о грозе и понижении температуры 19 июля
Unsplash
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Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки +23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, днем столбики термометров в городе будут показывать значения от 23 до 25 градусов. Ночью станет еще прохладнее, синоптики обещают 15 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов, ночью температура может составить 12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744–745 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что «египетские ночи» начнут отступать в Москве после 18 июля. Причиной стал фронтальный раздел с облачностью и осадками.

Гроза ожидается в Москве в пятницу, 19 июля. Температура воздуха в этот день понизится и дойдет до отметки 23 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
18 июля 2024, 18:34
Вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму
РИА «Новости»
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Неизвестный вирус распространился среди обитающих в акватории Черного моря у берегов Крыма дельфинов-азовок. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» в своем Telegram-канале.

Участники организации подчеркнули, что за последние недели получили множество сообщений о выбросившихся на берег истощенных азовках с поражениями кожи. Проведенные исследования показали, что у животных сильно увеличена печень, как при гепатите, а также гастриты с кровотечением в желудке.

«Такая картина, наряду с массовой заболеваемостью и встречаемостью сходных симптомов, характерна для вирусной инфекции», - подчеркнули в центре.

Волонтеры добавили, что пока удалось спасти только одну азовку, которая выбросилась около Судака. После оказания ветеринарной помощи она уплыла. Еще две особи погибли до приезда специалистов.

Организаторы центра заявили, что для поиска лекарства необходимы дополнительные исследования и материал. Они призвали всех, кто найдет дельфина на берегу, сообщить координаты на горячую линию. Если животное еще живо, не нужно его выталкивать в море. Также к коже дельфинов лучше не прикасаться голыми руками.

Исследования Черное море Волонтеры Крым Животные
18 июля 2024, 03:16
Названа дата последней «египетской ночи» в России
Freepik
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Погодный режим меняется в Центральной России, после 18 июля «египетские ночи» начнут отступать. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

«Ближайшей ночью еще будет все-таки 18… 20 градусов, а в центре Москвы - до 23… 24 градусов. Но это последняя такая ночь», - отмети он.

Синоптик связал такое изменение с тем, что с запада к столице приближается фронтальный раздел с облачностью и осадками. По его словам, будут наблюдаться не очень сильные дожди, а температура воздуха в дневное время суток снизится до 26… 28 градусов.

В начале июля Вильфанд предупреждал, что «египетские» ночи в Москве могут быть опасны. Это связано с тем, что температура не опускается ниже 24 градусов.

Прогноз погоды Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
17 июля 2024, 23:48
Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 18 и 19 июля
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Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на город непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики прогнозируют 18 и 19 июля в Москве сильный дождь и грозу. Также ожидается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки будут наблюдаться в ночь на четверг.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что оперативный и ремонтный персоналы ведут круглосуточное дежурство. В столице приняли все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, отметил он.

Также на улицах города организовали дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что в Москве ожидается постепенное снижение температур.

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