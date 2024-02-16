Часть вредного производства Челябинского комбината закроют

Хоспис для больших кошек «Дом тигра» в Ленинградской области — единственная организация в России, где содержат и оказывают помощь зверям, получившим серьезную травму или достигших преклонного возраста. В начале года к специалистам доставили молодого тигренка, у которого агрессивные сородичи практически отгрызли лапу. О том, как спасали хищника, «360» рассказала основатель хосписа Яна Олейник.

Она пояснила, что агрессия среди животных к своим и чужим детям была всегда. В хоспис владельцы тигренка обратились потому, что знали о лучших ветеринарных специалистах.

«К нам обратились за помощью: 1 января привезли ее к нам и положили в госпиталь дикой природы. Наши ветеринары до сих пор ей занимаются», - рассказала собеседница «360».

В лечении тигренка принимала участие врач-анестезиолог Вера Щитько. Она пояснила, что сначала на лапу установили специальную конструкцию, а потом провели операцию по наложению лоскута кожи.

«Проводим хирургическую обработку. Это непростая работа, которую в домашних условиях сделать не получится. Все проходит под общей анестезией, но сам процесс лечения пока не закончился», - отметила она.

Яна Олейник добавила, что тигренка назвали Каталиной. Так как ей нужен постоянный уход, то временно большую кошку поселили в доме. Как только животное подрастет, его отправят в вольер.

Всего в хосписе живут 23 зверя, из которых 13 тигров. Сейчас в организации ожидают пополнения. На свет появятся еще три новых котенка.