ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций РЭО для финансирования создания объекта в Крыму

«Банк России 16 сентября 2024 года зарегистрировал выпуск облигаций РЭО. Ранее Наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование современного объекта размещения ТКО в Крыму в размере 1,271 млрд рублей. Данный объект станет неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО в регионе и будет принимать „хвосты“, не подлежащие переработке, с комплексных объектов в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Благодаря новым объектам Республика достигнет показателей по обработке 100% ТКО и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск неконвертируемой процентной бездокументарной облигации серии 13-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, предназначенной для квалифицированных инвесторов.

Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание объекта. Общий объем инвестиций оценивается в 1,353 млрд рублей.

Мощность современного объекта размещения ТКО составит 600 тысяч тонн в год. Он будет построен в Белогорском районе.