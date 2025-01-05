Более десятка птиц умерли после спасения от мазута и выпуска на волю на Кубани

Судя по опубликованному видео, птиц доставили на побережье в картонных коробках. Выпуском их на воду занимались представители Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«Все птички здоровы. Поплыли. Некоторые начинают нырять. Кормиться», - заявил автор ролика.





О выпуске птиц на территории Тамано-Запорожского заказника заявлял республиканский оперативный штаб. Там подчеркнули, что на волю отпустили пернатых, чье состояние здоровья не вызвало опасения.

Приехавшие на место выпуска птиц на следующий день волонтеры из Анапы обнаружили, что не менее десятка птиц скончались. Часть трупов лежит на побережье, остальные плавают в воде.

Одна из работавших в центре спасения птиц волонтеров в беседе с 360.ru заявила, что во время работы купали каждые три часа в тазах с теплой подсоленной водой, куда пускали рыбу, чтобы они чувствовали себя как в море.

«Они тонули. Поэтому наливали немного, чтобы лапками держались. Могу сказать, что птицы из коробок, которых выпустили, не жильцы», - заявила собеседница 360.ru.

Волонтеры объяснили, что, когда птиц отмывали от мазута , их перья перестали греть, а стали только намокать, поэтому на воде пернатые держаться не могут. Также они подчеркнули, что занимающиеся лечением птиц ветеринары специализируются на кошках и собаках, а орнитологов, которые могли бы рассказать, как действовать правильно, там нет.

Оперативный штаб Краснодарского края 5 января сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысячи птиц после разлива мазута. Всех пострадавших пернатых доставили в центры реабилитации региона.