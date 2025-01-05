05 января 2025, 13:55

Более десятка птиц умерли после спасения от мазута и выпуска на волю на Кубани

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Мертвых птиц нашли на берегу Таманского залива волонтеры Анапы. За день до этого Министерство природных ресурсов Краснодарского края отчиталось, что на этом участке на волю выпустили пернатых, которых спасли после попадания в мазут. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Судя по опубликованному видео, птиц доставили на побережье в картонных коробках. Выпуском их на воду занимались представители Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

«Все птички здоровы. Поплыли. Некоторые начинают нырять. Кормиться», - заявил автор ролика.


О выпуске птиц на территории Тамано-Запорожского заказника заявлял республиканский оперативный штаб. Там подчеркнули, что на волю отпустили пернатых, чье состояние здоровья не вызвало опасения.

Приехавшие на место выпуска птиц на следующий день волонтеры из Анапы обнаружили, что не менее десятка птиц скончались. Часть трупов лежит на побережье, остальные плавают в воде.

Одна из работавших в центре спасения птиц волонтеров в беседе с 360.ru заявила, что во время работы купали каждые три часа в тазах с теплой подсоленной водой, куда пускали рыбу, чтобы они чувствовали себя как в море.

«Они тонули. Поэтому наливали немного, чтобы лапками держались. Могу сказать, что птицы из коробок, которых выпустили, не жильцы», - заявила собеседница 360.ru.

Волонтеры объяснили, что, когда птиц отмывали от мазута , их перья перестали греть, а стали только намокать, поэтому на воде пернатые держаться не могут. Также они подчеркнули, что занимающиеся лечением птиц ветеринары специализируются на кошках и собаках, а орнитологов, которые могли бы рассказать, как действовать правильно, там нет.

Оперативный штаб Краснодарского края 5 января сообщил, что в Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысячи птиц после разлива мазута. Всех пострадавших пернатых доставили в центры реабилитации региона.

Птицы Экология Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 14:02
Более 96 тысяч тонн грунта с мазутом собрали в Анапе и Темрюкском районе
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Спасатели продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Специалисты обследовали более 809 квадратных километров в акватории Керченского пролива. Сильный ветер и волны выбросили мазут на некоторые участки берега, отметили в пресс-службе.

«В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тысяч тонн загрязненного грунта», - подчеркнули в ведомстве.

Два факта незначительного загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Крыму. За сутки сотрудники МЧС очистили свыше восьми километров берега, для этого ведомство задействовало более 200 человек и 54 единицы техники.

Всего специалисты обследовали свыше 2 369 километров территорий и очистили более 68 километров берега. Они собрали и вывезли около 249 тонн загрязненного мазутом грунта.

После крушения двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Из-за ЧП погибли многие морские обитатели, а также водоплавающие птицы.

Черное море МЧС РФ Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 13:07
Число спасенных птиц после разлива мазута на Кубани приблизилось к пяти тысячам
РИА «Новости»
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Ветеринары и волонтеры Краснодарского края спасли более 4,8 тысячи птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Пернатых продолжили перевозить в пять открытых пунктов спасения, где отмыли от нефтепродукта, вылечили и подготовили к отправке в центры реабилитации.

В воскресенье, 5 января, на базе пансионата «Полярные зори» откроется еще один пункт спасения птиц, который станет самым крупным. Туда направят уже работающих специалистов.

В центры реабилитации в ряде регионов России передали более двух тысяч птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызвало опасения у специалистов, выпустили на волю в районе Старой Кубани в Краснодаре и на территории Тамано-Запорожского заказника.

Ранее в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что из-за разлива мазута из потерпевших крушение танкеров загрязненным оказался участок Черного моря, где обитают порядка 5 0 видов животных и 19 видов растений, занесенных в Красную Книгу. В ведомстве уточнили, что танкеры перевозили более девяти тысяч тонн мазута, из которых в акваторию попало около 40%.

Черное море Птицы Россия Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
04 января 2025, 10:30
Магнитная буря началась на Земле
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Утром 4 января на Земле началась слабая магнитная буря класса G1. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня утром на нашей планете началась слабая магнитная буря класса G1. Отражающий уровень возмущений геомагнитного поля индекс Кр после 08:50 достиг отметки в пять единиц», - написал он.

Синоптик добавил, что геомагнитное поле в течение дня ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.

Днем ранее, 3 января, первая в 2025 году мощная вспышка класса Х произошла на Солнце. Также ученые зарегистрировали 12 вспышек класса С и две вспышки класса М в рентгеновском диапазоне. Вспышечная и интегральная солнечные активности оказались умеренными.

Сильная магнитная буря уровня G3 накрыла Землю вечером 1 января.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
03 января 2025, 20:40
Более 86 тысяч тонн грунта с мазутом вывезли с побережья Кубани
РИА «Новости»
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Занимающиеся расчисткой пляжей в Анапе и Темрюкском районе собрали более 86 тысяч тонн замазученного грунта за все время работы. Такие данные привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в пятницу, 3 января, для уборки побережья вышли более пяти тысяч человек, включая команды муниципалитетов, волонтеров и сотрудников МЧС.

«В общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта, за последние сутки - восемь тысяч тонн», - написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что замазученные песок и грунт отправили на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский. Там груз останется до перевозки на специализированные предприятия для утилизации.

Кондратьев поблагодарил всех, кто во время новогодних праздников занялся расчисткой пляжей.

В минувший вторник, 2 января, оперативный штаб Краснодарского края объявил о временной приостановке вывоза загрязненного песка и грунта с пляжей Анапы из-за максимальной загрузки предприятий по утилизации и переполненности их складских площадок.

Также оперативный штаб региона собрал группу специалистов для определения наиболее эффективных способов утилизации и сбора мазута , а также расчистки почвы на побережье.

Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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