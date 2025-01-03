03 января 2025, 20:40

Более 86 тысяч тонн грунта с мазутом вывезли с побережья Кубани

РИА «Новости»
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Занимающиеся расчисткой пляжей в Анапе и Темрюкском районе собрали более 86 тысяч тонн замазученного грунта за все время работы. Такие данные привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в пятницу, 3 января, для уборки побережья вышли более пяти тысяч человек, включая команды муниципалитетов, волонтеров и сотрудников МЧС.

«В общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта, за последние сутки - восемь тысяч тонн», - написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что замазученные песок и грунт отправили на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский. Там груз останется до перевозки на специализированные предприятия для утилизации.

Кондратьев поблагодарил всех, кто во время новогодних праздников занялся расчисткой пляжей.

В минувший вторник, 2 января, оперативный штаб Краснодарского края объявил о временной приостановке вывоза загрязненного песка и грунта с пляжей Анапы из-за максимальной загрузки предприятий по утилизации и переполненности их складских площадок.

Также оперативный штаб региона собрал группу специалистов для определения наиболее эффективных способов утилизации и сбора мазута , а также расчистки почвы на побережье.

Экология Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
02 января 2025, 14:18
МЧС сообщило о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Крыма
РИА «Новости»
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Новые участки загрязнения нефтепродуктами обнаружили на побережьях Анапы и Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что новые участки загрязнения на полуострове нашли на городском пляже Керчи. Море выбросило нефтепродукты на площади в 1,8 километра.

Кроме того, загрязненный участок площадью в 2,1 километра обнаружили в Ленинском районе у озера Тобечик. Прибывшие на место 150 человек и 48 единиц техники приступили к расчистке территории.

На побережье Анапы нефтепродукты выбросило на нескольких участках шириной до трех метров. Работающие на месте сотрудники МЧС и волонтеры собрали и вывезли почти 73 тысячи тонн загрязненного песка.

Заместитель главы Ленинградского муниципального округа Виталий Шерстобитов заявил, что новые порции мазута прибывают на городские пляжи каждый день из-за бушующего шторма. Он подчеркнул, что уже к вечеру всю территорию очистят.

В оперативном штабе Краснодарского края ранее заявили, что вывоз загрязненного песка и грунта временно приостановили, потому что предприятия по утилизации максимально загружены и пока не могут переработать новые грузы. Кроме того, под завязку оказались заполнены складские площадки предприятий.

Черное море Крым Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 23:04
Обрушившаяся на Землю магнитная буря усилилась до уровня G4
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Мощность магнитной бури на Земле развилась до уровня G4, который классифицируется как «очень сильно». Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики имени Федорова.

«Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - „очень сильно“ по шкале из пяти показателей, где G5 - „экстремально сильно“, а G1 - „слабо“», - говорится в материале.

При уровне G4 на Земле могут возникнуть такие проблемы, как серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Существует вероятность формирования полярных сияний, причем даже в тропиках.

Кроме того, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ предупредили, что в четверг, 2 января, магнитная буря обрушится на Землю, сообщило издание Ura.ru.

Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал о слабой геомагнитной буре , отметив, что жители ряда регионов России смогут увидеть полярные сияния в новогоднюю ночь.

Планета Земля Магнитные бури Солнце
01 января 2025, 16:10
Число спасенных птиц от разлива нефтепродуктов в Анапе превысило 1800
РИА «Новости»
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Работающие на пляжах Анапы волонтеры доставили в центры спасения пернатых 1861 птицу, которая пострадала от разлива мазута в Черном море. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что самый крупный центр помощи пернатым расположен в поселке Витязево, куда доставляют увязших в мазуте птиц. Ими занимаются 26 ветеринаров при поддержке групп волонтеров.

Пернатых отмывают от нефтепродуктов и оказывают первую помощь, после чего передают специалистам, которые отправляют птиц в центры реабилитации.

«Птиц, которым нужна помощь, ежедневно становится больше, темпы поступления таких пациентов увеличиваются. Поэтому рассматривается возможность расширить площади центров спасения в Анапе», - заявили в оперативном штабе.

Для спасения птиц в Краснодарский край отправились волонтеры со всей России. Об этом со ссылкой на орнитолога-любителя из Перми Марию Ермакову сообщило Ura.ru. Девушка рассказала, что сейчас работает в центре «Гагара», через который каждый день проходят до 300 птиц, пострадавших от разлива мазута. Спасти удается не всех.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что обрушившийся на побережье Анапы в новогоднюю ночь шторм вынес на городские пляжи новые порции мазута. На место уже выехали волонтеры и специалисты для расчистки территорий.

Черное море Волонтеры Птицы Россия Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
01 января 2025, 15:58
Морспасслужба не обнаружила утечку мазута из затонувших судов «Волгонефть»
РИА «Новости»
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Специалисты Морспасслужбы закончили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» и не обнаружили утечки мазута. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Кубани.

«Морспасслужба завершила обследование затонувших фрагментов танкеров „Волгонефть“. Несколько дней в декабре подошли для работ в перерывах между штормами. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет», - заявили в оперштабе.

По данным властей, небольшие радужные пятна нерегулярно появляются в районе затопления частей танкеров, их оперативно обрабатывают сорбентом.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. Экстренные службы эвакуировали 27 моряков, один погиб. Всего танкеры перевозили порядка 9,2 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера после попадания нефтепродуктов в морскую акваторию , писал RT.

Крушение танкеров в Керченском проливе

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