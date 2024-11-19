19 ноября 2024, 14:52

Более 60 регионов поддержали новые правила содержания контейнерных площадок и установку ограждений и навесов

РЭО
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Российский экологический оператор направил в регионы предложения по унификации требований к созданию и содержанию контейнерных площадок (КП).

В частности, предлагается устанавливать ограждение для контейнерной площадки, если количество контейнеров - три и более, заменить контейнеры типа «бункеры-лодочки» на обычные контейнеры, оборудовать контейнерные площадки навесами либо использовать контейнеры с крышками. Изменения, которые предлагается внести в СанПиН и Правила обращения с твердыми коммунальным отходами (ТКО), поддержали 68 регионов.

«Основные требования к контейнерным площадкам содержатся в Правилах обращения с ТКО и СанПиН, поэтому ключевые изменения касаются этих документов. В полном объеме предложения Российского экологического оператора поддержали 32 региона, еще 36 поддержали с замечаниями по отдельным пунктам. Больше 70% страны видит необходимость в актуализации санитарных требований. О необходимости их реформирования регионы говорят практически на каждом заседании штаба. Мы также предлагаем вынести этот вопрос на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Патрушева», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Правила содержания площадки Проектом Правил обращения с ТКО, который готовится к принятию, впервые вводится понятие о содержании контейнерной площадки. Отдельные регионы предложили дополнить это понятие такими видами работ, как дезинсекция, дератизация, ремонт контейнеров, уборка снега. Перечень видов работ открытый и в него может входить все, что сделает площадку соответствующей санитарным и экологическим требованиям.

Новые правила также предусматривают ранее неотрегулированные способы накопления - в индивидуальные контейнеры домовладений и контейнеры в технических помещениях, здесь регионы могут самостоятельно предусматривать способы накопления.

Ограждения По данным Федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), в 46% случаев для накопления ТКО используется один контейнер, в 23% - два. Оборудование таких мест накопления ограждениями, по предварительным расчетам, потребует более 60 млрд рублей. РЭО предлагает уточнить в этой части санитарные требования и требовать установку ограждения только для мест накопления ТКО с тремя и более контейнерами.

«В этой части мы нашли поддержку регионов. При этом кто-то высказался за отказ от ограждения для контейнерных площадок. Например, это Вологодская область и Ненецкий автономный округ. А кто-то, наоборот, за сохранение общего требования, то есть обязательства с ограждением. Это Челябинская, Липецкая области, Республика Коми и Башкортостан. Я считаю, что компромиссный вариант - это предусмотреть на выбор региону возможность сохранения как с ограждением, так и без оного, по принципу, если больше двух, то ограждаем, меньше двух, не ограждаем», - сказал Денис Буцаев.

Расстояние РЭО предлагает зафиксировать в СанПиН, что изменять расстояние до площадки можно на основе комиссионного решения органов местного самоуправления, регионального оператора и ТУ Роспотребнадзора. Комиссионное решение было практикой, от которой отказались не так давно. РЭО предлагает возвратиться к ней.

При отсутствии возможности создания КП накопление ТКО может осуществляться в техническом помещении, которое должно быть изолировано, обеспечено водоснабжением, вентиляцией. Регионы предложили установить понятие «техническое помещение», скорректировать требования к ним, установить обязанность по выкату контейнеров.

Бункеры-лодочки РЭО предлагает ограничить использование бункеров-лодочек для сбора ТКО, так как это выглядит неэстетично и зачастую нецелесообразно с учетом узких дворовых проездов. Обычно такие бункеры используются для сбора крупногабаритных отходов. Калужская и Магаданская области обратили внимание, что этот способ особенно популярен в сельской местности, его полный запрет может привести к расходам регоператоров. РЭО учтет информацию при подготовке финальных предложений.

Мойка контейнеров Большой отклик у субъектов нашли вопросы по содержанию контейнерных площадок, в том числе практическая возможность промывки контейнеров. По мойке контейнеров такие практики уже существуют, для этого есть специализированная техника, но она стоит существенно дороже, чем обычные мусоровозы.

Ответственный за контейнерную площадку РЭО предлагает дать регионам возможность принимать решение о том, чтобы функции по содержанию мест накопления ТКО передавались региональным операторам. Так как специфика у всех регионов разная, то они сами должны выбрать, кто будет отвечать - региональный оператор или муниципальное образование.

«Формальная ответственность закреплена за муниципалитетами, то у них, как правило, не хватает денег. Передача этой функции региональным операторам позволит урегулировать вопрос путем учета расходов в тарифах. 13 регионов высказались за то, чтобы в указанном вопросе поставить точку окончательно и определить единого ответственного за контейнерную площадку», - отметил глава РЭО.

Количество баков В соответствии с СанПиН, количество контейнеров на площадке определяется на основании нормативов накопления ТКО. В связи с чем, даже при переходе на факт потребители должны устанавливать контейнеры, посчитанные по нормативам, а не исходя из своего образования ТКО. РЭО предложил и получил поддержку в вопросе определения количества контейнеров исходя из фактических среднегодовых значений образования отходов.

«Вопрос об ограничении количества контейнеров требует явного пересмотра с учетом практики конкретных регионов. Потому что те параметры, которые заложены в СанПиН сегодня, фактически не рассчитаны на массовую высокоэтажную жилую застройку. Плотность застройки за последние годы изменилась категорически. У нас есть высокоурбанизированные, даже по мировым стандартам, а есть территории, где, наоборот, низкая плотность проживающего населения. Поэтому в городе и появляются большие бункеры для накопления ТКО, стандартные контейнерные площадки зачастую не справляются», - добавил Денис Буцаев.

Осадки Сейчас СанПиН не предусматривает требования по исключению попадания атмосферных осадков в контейнеры. Хотя именно из-за них сухую фракцию невозможно переработать. Если она намокает, то объемы переработки снижаются десятикратно. РЭО предлагает либо делать площадку с навесом, либо использовать контейнеры с крышкой. Это требование следует указать в обязательствах по оборудованию контейнерных площадок.

«Как отметили некоторые регионы, в этом случае металлические контейнеры надо будет заменить современными евроконтейнерами либо оборудовать площадку крышей. Что уместнее сделать - решать каждому региону», - отметил глава РЭО.

Частота вывоза ТКО Требуемая процедура по санитарно-эпидемиологической оценке для изменения периодичности вывоза ТКО фактически не работает. Ни одна лаборатория ее не может провести. Одновременно, данные во ФГИС УТКО (федеральная система учета отходов) говорят о том, что по тем площадкам, в отношении которых заполнены данные по графику вывоза, только в 36% случаях наблюдается ежедневный вывоз.

«Жители и муниципалитеты зачастую сами против того, чтобы мусоровозы ездили к ним каждый день, так как они разбивают дороги и плата за вывоз отходов возрастает. По средним оценкам, если единовременно все начнут соблюдать требования по ежедневному вывозу отходов, тарифы придется поднять на 30%. РЭО не направлял предложения в части периодичности вывоза ТКО, но регионы сами поднимают на обсуждение данную проблематику», - сказал Денис Буцаев.

Регионы также предложили установить дополнительные требования по габаритам контейнеров и площадок, освещению и наличию мест для подъезда и разворота. При этом у субъектов РФ уже есть полномочия по утверждению порядка накопления ТКО, где они частично могут эти вопросы решить самостоятельно. Поэтому если регион считает необходимым это сделать, он может это сделать уже сейчас, добавил глава РЭО.

19 ноября 2024, 10:16
РЭО: почти 90% предприятий не предоставляют данные о взвешивании отходов
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил на площадке Координационного центра Правительства РФ усилить контроль за передачей РЭО данных телеметрии о взвешивании отходов на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Сейчас из 1325 действующих объектов обращения с ТКО (полигоны, сортировки, утилизаторы) такие данные передают лишь 165, то есть 10%. Остальные предприятия либо не передают данные (не взвешивают поступающие отходы), либо передают данные один раз в месяц, что создает возможности для их искажения.

«Законодательство не первый год требует, чтобы предприятия автоматически передавали данные по весовому контролю в государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). По факту каждый мусоровоз должен вставать на весы перед тем, как попасть на предприятие. Этот механизм должен позволить фиксировать объем отходов, который образуется в стране. Но на практике все выглядит иначе. Это наиболее чувствительный момент всей технологии работы с отходами.

На 12 ноября юрлица внесли в систему информацию о 1325 действующих объектах обращения с ТКО. Из них только 165 настроили передачу данных с постов весового контроля в автоматизированном режиме. Фактически ни на федеральном, ни на региональном уровне мы не можем достоверно сказать, какой объем отходов поступает на полигоны ежедневно, еженедельно, ежемесячно, в календарный отчетный период. Это создает большие риски сознательного манипулирования данными, а значит, будут искажаться расходы предприятий, включаемые в тарифы.

Сейчас мы ориентируемся на данные, которые заносят сами регоператоры, без подтверждения об использовании средств инструментального контроля. Прошу внести этот показатель пунктом поручений для отслеживания на регулярной основе во все следующие штабы», - сообщил Денис Буцаев.

Регионами-лидерами по внесению данных о весовом контроле стали Смоленская, Самарская и Кировские области. В этих субъектах информацию передают около 70% предприятий. В 43 регионах нет передачи данных ни по одному объекту инфраструктуры, передающему данные весового контроля в автоматическом режиме. Многие регионы пока подключают передачу данных лишь на малых объектах, большие не подключают.

На штабе Денис Буцаев также сообщил, что РЭО разослал всем региональным операторам установочный файл с мобильным приложением «Водитель ТКО». Оно помогает следить за сбором и вывозом ТКО при помощи фотографий с контейнерных площадок до и после их опустошения. Приложение интегрировано с ФГИС УТКО.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. С 14 ноября еженедельные заседания штаба проходят на площадке Координационного центра Правительства РФ.

18 ноября 2024, 14:07
Денис Буцаев открыл выставку арт-объектов из вторсырья в Твери
РЭО
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Официальное открытие выставки арт-объектов из вторсырья «Зеленый квадрат» состоялось в пятницу, 15 ноября, в Твери. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев выступил с приветственным словом.

«Наша выставка ездит по России уже почти год - впервые мы масштабно запустили ее в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи под председательством Сергея Кириенко. Теперь „Зеленый квадрат“ - это передвижная выставка из 16 арт-объектов. Благодаря этому направлению нашей работы мы все больше убеждаемся, что тема экологии откликается у художников, лидеров мнений и зрителей, особенно - у молодежи. Причем по всему миру, что еще раз доказывает: экология вне политики», - сказал Денис Буцаев.

Авторами арт-объектов стали финалисты конкурса «Зеленый квадрат», который проходил в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

Выставка уже побывала в Крыму, Мелитополе Запорожской области, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове.

«„Зеленый квадрат“ - это еще и международная арт-группа, в которую вошли признанные художники из Марокко, Китая и Кот-д’Ивуара. Интерес людей и творческого сообщества к теме экологии продолжает расти, а мы со своей стороны продолжим развивать культурные направления в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла», - добавил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

В Твери выставка проходит с 11 по 24 ноября в Центре современной культуры «Рельсы» по адресу: ул. Трехсвятская, 18А. Режим работы: ежедневно, 10:00 - 21:00.

Выставка организована при поддержке Правительства Тверской области, тверского сообщества «Экопортал».

15 ноября 2024, 10:42
Координационный штаб по обращению с ТКО перешел к формату «инцидент»
РИА «Новости»
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По указанию премьер-министра России Михаила Мишустина, заседания штаба теперь проходят в Координационном центре Правительства. 14 ноября обсуждались создание дорожных карт, вопросы тарифного регулирования и новое приложение для отслеживания вывоза отходов. 

«Сегодня в 74 регионах созданы региональные штабы под председательством глав субъектов. Ещё в 15 работу скоро закончат. Что касается „дорожных карт“ по устойчивости региональных операторов, то они утверждены в 10 регионах. В ближайшее время утвердят ещё 19, ППК „РЭО“ уже согласовал их. Планы по обеспеченности спецтехникой утверждены в 4 субъектах из 31, а планы по обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами в 6 регионах из 36. С задачей разработки дорожных карт по инфраструктуре справились 78 субъектов из 86», - отметил министр природных ресурсов Александр Козлов.

Министр подчеркнул, что дорожные карты касаются всех объектов утилизации и переработки отходов, включая новые и модернизируемые, чтобы построить полноценную инфраструктуру для Национальной цели.

Дополнительно внимание было уделено тарифному регулированию. ФАС продолжает анализировать данные субъектов о совершенствовании тарифов.

Представитель ФАС сообщил, что постановлением от октября 2024 года учитываются фактические расходы на транспортировку в связи с инфляцией, а также затраты на эксплуатацию станций перегрузки, если они экономически обоснованы и включены в сферу территориального регулирования. При формировании тарифов на 2025 год возможно включение дополнительных расходов при соблюдении инвестиционных программ операторов.

Второй темой заседания стало мобильное приложение для региональных операторов, разработанное ППК «РЭО». Оно предназначено для контроля качества вывоза ТКО, позволяя делать снимки контейнерных площадок до и после вывозки.

«29 октября всем региональным операторам был отправлен установочный файл с мобильным приложением „Водитель ТКО“. К сегодняшнему дню оно уже прошло все тестовые испытания. Данные по собранным фотографиям анализируются искусственным интеллектом и направляются во ФГИС УТКО, привязываясь к точкам контейнерных площадок, которые внесены в систему. Таким образом, в режиме реального времени мы можем наблюдать систематичность вывоза отходов и качество уборки контейнерных площадок», - прокомментировал Денис Буцаев, генеральный директор ППК «РЭО».

Буцаев подчеркнул важность быстрого внедрения приложения в работе регионов. Он уточнил, что 86 операторов из 109 регионов подтвердили использование приложения, в то время как 22 оператора из 29 отказались без объяснения наличия альтернатив. Им будет направлено уведомление с напоминанием об обязательном использовании. Ответы пока не дали 79 операторов по 118 зонам.

15 ноября 2024, 09:40
РЭО: 280 объектов обращения с отходами ввели в России с запуска реформы
РЭО
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С 2019 года, с момента запуска реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в России было создано 280 объектов обращения с отходами. Об этом сообщил Российский экологический оператор ко Дню рециклинга, который отмечается ежегодно 15 ноября.

«День рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка, или рециклинг, позволяет использовать повторно материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ в период 2019–2024 гг. введено 280 объектов обращения с отходами, включая 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря новым объектам будет снижено количество отходов, направляемых на полигоны», - сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также было построено 144 объекта по обработке, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов. Данные актуальны на октябрь 2024 года.

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