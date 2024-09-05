05 сентября 2024, 10:27

Более 470 муниципальных работников узнали об управлении в сфере экологии на вебинаре «Ресурса»

РЭО
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Более 470 человек приняли участие в вебинаре Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» для сотрудников муниципальных властей. Обучающее мероприятие «Экология в муниципалитете как ключевой фактор качества жизни, объект управления и сфера гражданской активности. Современные требования законодательства: вызовы и возможности» прошло 4 сентября в режиме онлайн.

«Цель проведения вебинаров, чтобы муниципалитеты по всей стране, в том числе в новых регионах, жили в той же повестке, что и региональный уровень власти. Потому что если региональные органы власти полностью включены в повестку федеральных программ и мер поддержки, то муниципалитеты практически выпадают из нее. Повышение уровня компетенции как глав муниципальных образований, так и муниципальных команд - это крайне важная задача. Она позволяет перейти от реактивного метода реагирования к управленческому подходу, рассматривать экологию и устойчивое развитие муниципалитета как управленческую задачу», - сообщила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

На прошедшем вебинаре затронули такие темы, как устойчивое развитие региона, место экологической повестки в рамках умного города, инфраструктурного меню и программ развития туризма, а также обсудили, как работать с бизнес-сообществом и организовывать инструменты экологической социальной ответственности.

Ассоциация «Ресурс» организовала вебинар совместно со Всероссийской ассоциацией органов местного самоуправления.

Вебинары проходят каждую среду и посвящены различным темам, касающихся экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.

04 сентября 2024, 17:28
Петербуржцы смогут сделать сувениры из вторсырья в «Зеленом фургоне» РЭО
РЭО
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Российский экологический оператор установил мастерскую переработки «Зеленый фургон» на семейном фестивале «Остров мечтателей» в Кронштадте.

«„Зеленый фургон“ поистине обрел популярность не мероприятиях. Мы сотрудничаем с волонтерами-экологами из движения „Экосистема“ и организуем мастерскую на молодежных и деловых форумах, а теперь охватили и семейный фестиваль. В „Зеленом фургоне“ участники мастерской могут изучить принципы экономики замкнутого цикла на наглядных примерах», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фургон будет работать на выходных 7 и 8 сентября. В мастерской гостям фестиваля предлагается сделать сувениры из вторичного сырья.

«Мы открыли фургон на территории „Острова мечтателей“ 31 августа и 1 сентября. За два дня более 200 человек сделали 300 значков из вторсырья. Но вдобавок к этому они узнали, что такое экономика замкнутого цикла, и, возможно, приобрели новые экопривычки, которыми поделятся со своими близкими», - добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

03 сентября 2024, 03:26
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Global Look Press
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Действующий вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Пепловый шлейф распространился на расстояние более пяти километров на северо-восток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Пепловый выброс произошел рано утром 3 сентября, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ДВО РАН.

В ЕДДС сообщили, что в Северо-Курильске, что в семи километрах от вулкана Эбеко, пеплопада не наблюдается. Жители не жаловались на запах сероводорода, угрозы жизнедеятельности населения нет.

«Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет», - уточнили в МЧС.

Предыдущий раз Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра 18 июля. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров.

Россия Вулканы Курильские острова
02 сентября 2024, 17:57
РЭО призвал школьников начать обучение в «Зеленой школе»
РЭО
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Узнать о том, как устроена отрасль по обращению с отходами, какие бывают экопривычки и как спасти животный мир от загрязнения, можно из материалов «Зеленой школы». Генеральный директор Российского экологического оператора призвал школьников начать учебный год с уроков экологии.

«Планета - наш общий дом, и ей тоже требуется забота, ведь ее ресурсы не бесконечны. Проект „Зеленая школа“ направлен на то, чтобы наши юные граждане обратили внимание на экологию, задумались о том, какой вклад в защиту окружающей среды могут внести они. Например, завести новые привычки, просто начав раздельно собирать отходы. А о том, как различать виды отходов, во что их можно переработать, они узнают на уроках „Зеленой школы“. Поздравляем учащихся с началом учебного года и желаем успехов на пути получения знаний», - сказал в видеообращении генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Уроки длительностью 30 минут рассчитаны на 1−11 классы и учреждения среднего профессионального образования. Учащихся ждут интерактивные задания на тему утилизации отходов. Они узнают, какие бывают экоакции, как устроена отрасль, что такое раздельный сбор отходов.

«РЭО подготовил материалы „Зеленой школы“ в помощь педагогам. Данный проект позволит расширить знания школьников об экологии и привить интерес к природоохранной деятельности. Экопросвещение с самого юного возраста является необходимым пунктом для построения экономики замкнутого цикла», - отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Специальный образовательный цикл «Зеленая школа» можно скачать на сайте РЭО по ссылке.

Россия Вулканы Курильские острова
30 августа 2024, 12:17
Ассоциация «Ресурс» провела сессию об энергетике и циклической экономике на форуме БРИКС
РЭО
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провела сессию «Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС» в рамках Международного муниципального форума стран БРИКС.

«Ассоциация является партнером форума стран БРИКС и в рамках партнерства провела отраслевую сессию „Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС“. При том, что название сессии, на первый взгляд, кажется не связанным непосредственно с циклической экономикой, это не так. Тема энергии из отходов, а также развития и применения биогазовых технологий - одно из важных направлений нашей деятельности. Мы обсудили множество вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и энергетики в городских агломерациях, разобрали проблематику на примерах зарубежных стран и российских проектов. Междисциплинарный подход позволил объединить несколько тем на одной площадке», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая участвовала в сессии в качестве модератора.

Форум БРИКС объединяет на своей площадке города из 5 стран, находящихся в разных климатических условиях на разных материках, отметил Андрей Максимов, генеральный директор Союза российских городов, являющегося соорганизатором деловой программы форума.

«Но несмотря на это, собравшись в одном месте, мы понимаем, что проблематика у нас едина, и пути решения вопросов, с которыми сталкиваются руководители городов на местах, мы можем и должны искать вместе. Город - это живой организм, все внутри него взаимосвязано, если что-то не функционирует, сбоит, то это отражается на всей его работе в целом. Обсуждая вопросы энергии, мы не можем не затронуть тему энергоэффективности и биогаза, далее мы выходим на тему отходов и так далее… Мы давно сотрудничаем с Ассоциацией „Ресурс“, что дает качественно новое понимание проблем устойчивого городского развития и управления городом», - сказал Максимов.

В феврале 2024 года Ассоциация «Ресурс» выносила тему биогазовых технологий на обсуждение научно-технического совета (НТС) Российского экологического оператора.

«На НТС мы ознакомились с разработками российских компаний по переработке органических отходов. В России уже существуют компании, имеющие опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. Такие станции возможно применять по всей стране», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В сессии также приняли участие руководитель направления «Устойчивое развитие и зеленое строительство» АО «ДОМ.РФ» Артем Селезнев, директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов, заместитель генерального директора, директор Департамента энергоснабжения СберСити Илья Пульнер.

Россия Вулканы Курильские острова

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