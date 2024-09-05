Более 470 муниципальных работников узнали об управлении в сфере экологии на вебинаре «Ресурса»

«Цель проведения вебинаров, чтобы муниципалитеты по всей стране, в том числе в новых регионах, жили в той же повестке, что и региональный уровень власти. Потому что если региональные органы власти полностью включены в повестку федеральных программ и мер поддержки, то муниципалитеты практически выпадают из нее. Повышение уровня компетенции как глав муниципальных образований, так и муниципальных команд - это крайне важная задача. Она позволяет перейти от реактивного метода реагирования к управленческому подходу, рассматривать экологию и устойчивое развитие муниципалитета как управленческую задачу», - сообщила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

На прошедшем вебинаре затронули такие темы, как устойчивое развитие региона, место экологической повестки в рамках умного города, инфраструктурного меню и программ развития туризма, а также обсудили, как работать с бизнес-сообществом и организовывать инструменты экологической социальной ответственности.

Ассоциация «Ресурс» организовала вебинар совместно со Всероссийской ассоциацией органов местного самоуправления.

Вебинары проходят каждую среду и посвящены различным темам, касающихся экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» - объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.