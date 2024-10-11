11 октября 2024, 04:59

Бабье лето на один день придет в Москву

Unsplash
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Жителям Москвы и Подмосковья пообещали приход бабьего лета в пятницу и субботу. Воздух прогреется до +16 градусов после периода прохладной погоды, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу погода порадует москвичей - погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне +14…+16 градусов, в области даже до +18 градусов», - заявил он.

Вильфанд добавил, что в субботу местами может пройти небольшой дождь и будет облачно с прояснениями, но по-прежнему тепло, хотя столбики термометров и опустятся до +12…+14 градусов.

По его словам, температура воздуха в Москве 11 и 12 октября будет примерно на пять градусов выше нормы. При этом Вильфанд пошутил, что метеорологи довольно доброжелательные люди, поэтому если кто-то скажет, что в пятницу будет бабье лето, то возражать не станут. В любом случае это будет замечательный день после периода прохладной погоды.

Синоптик пояснил, что циклон, принесший в столицу мрачную погоду и дожди, уходит на восток, поэтому погода улучшится, сообщили «Известия».

Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
10 октября 2024, 23:56
Жители нескольких регионов России увидели полярное сияние
Unsplash
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Жители России в ночь на 11 октября увидели полярное сияние. Оно возникло на фоне сильной магнитной бури уровня G4, сообщил сайт e1.ru.

Полярное сияние появилось одновременно в нескольких регионах. Им любовались жители Перми, Самары, Тулы и Республики Коми.

Это атмосферное оптическое явление провоцировала магнитная буря, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

К вечеру 10 октября уровень магнитной бури усилился до G4, а зона полярных сияний подошла к полярному кругу. Максимум яркости пришелся на 21:45. В Москве вероятность наблюдения составила 60%, в Санкт-Петербурге - 80%, в Сочи - 10%.

Вспышка уровня X1.8 произошла на Солнце 9 октября, сообщила лаборатория. Плазма приблизилась к Земле в середине следующего дня. Планета, по оценкам ученых, пробудет в облаках солнечной плазмы еще около двух суток.

Санкт-Петербург Ученые Погода Магнитные бури Наука Астрономия Москва
10 октября 2024, 15:44
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
РЭО
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Мусоровозы для работы в районах плотной застройки представили на Российском экологическом форуме (РЭФ). С экспозицией новейшей техники ознакомился вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Спецтехника является начальным и важным элементом в цепочке обращения с отходами. Сейчас в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) задействовано порядка 23,6 тысячи единиц спецтехники. Но до сих пор существует потребность в мусоровозах, она составляет 3 286 единиц. Важно, чтобы новая техника соответствовала всем современным требованиям, которые диктуют нынешние условия и обеспечивала вывоз ТКО от южных до крайних северных регионов. На РЭФ была представлена техника, которая отвечает этим вызовам», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На форуме были представлены наиболее распространенные среди региональных операторов образцы мусоровозов с различными вариантами погрузки емкостей с отходами для их последующего транспортирования.

«Были представлены следующие мусоровозы: маневренный мусоровоз производства „МАЗ“ для эксплуатации в стесненных городских условиях, разработанный по согласованным техническим требованиям РЭО. Мусоровоз, который может вывозить как обычные контейнеры, так и с использованием установленного на корпусе крана-манипулятора контейнеры заглубленного типа или контейнеры, типа „колокольчик“. Мусоровоз с установкой, способной менять степень уплотнения отходов или вообще не уплотнять их», - подробнее рассказал о выставленной технике заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Был выставлен и образец мусоровоза с оптимальными классическими характеристиками, поставляемый на новые территории, способный загружать в себя как контейнеры, так и бункеры. Также нашлось место и для компактного мусоровоза, который может использоваться в районах с плотной жилой застройкой и территориями с особенностями сбора отходов, где требуется малогабаритная техника, например, в городах-курортах, добавил Карелов.

Санкт-Петербург Ученые Погода Магнитные бури Наука Астрономия Москва
10 октября 2024, 10:57
Волонтеры и регоператоры обменялись опытом экопросвещения россиян на РЭФ-2024
РЭО
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Представители общественных организаций и региональных операторов обменялись опытом экопросвещения взрослых и детей по всей стране на сессии «Опыт экологического просвещения населения в сфере экономики замкнутого цикла». Мероприятие прошло 9 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).

«Большое количество экологических проектов различных уровней и тематик проводится в регионах, как в больших городах, так и малых населенных пунктах. Благодаря им уровень экологической осознанности в сфере экономики замкнутого цикла у россиян растет с каждым днем. Проекты реализуются силами волонтеров и компаний в сфере обращения с отходами. На РЭФ им удалось найти точки соприкосновения, аккумулировать свои ресурсы для будущей работы с гражданами», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Эксперты поделились опытом успешных практик экологического просвещения населения, обсудили эффективные инструменты и методы, способствующие повышению осведомленности и мотивации граждан к ответственному отношению к окружающей среде, а также договорились продолжить обмен опытом после форума.

В сессии приняли участие руководитель проектов Группы компаний Тайгер-Сибирь Павел Арбатский, заместитель генерального директора АО «Куприт» Сергей Воронин, депутат Череповецкой городской думы Андрей Гуляев, пресс-секретарь АО «Чистая планета» Анна Жарикова, экотренер Елена Микишева.

Модератором сессии выступила создатель проекта «НеМузей Мусора» Яна Трудкова.

«Все чаще на форумных площадках сессии по обмену практиками перерастают в доклады, где сквозь каждую презентацию звучит „а посмотрите-ка какие мы молодцы“. На мой взгляд, наша сессия получилась диалогом об опыте, сложности его приобретения и преодолении трудностей ради одного и большого - запуска экономики замкнутого цикла с участием каждого жителя, предпринимателя, чиновника. Важным фактором стало то, что интерес сессия вызвала как у общественности, так и бизнеса. Понимание специфики работы региональных операторов, их ценности, истоки принятия решений и искреннее желание начинать сотрудничество со всеми участниками отрасли привело уже за столом к первым результатам: в ближайшее время начнутся онлайн экскурсии по инфраструктуре», - отметила Яна Трудкова.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии - на сайте Российского экологического оператора.

Санкт-Петербург Ученые Погода Магнитные бури Наука Астрономия Москва
10 октября 2024, 03:37
В Петербурге в октябре зацвела сирень
Unsplash
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На юге Санкт-Петербурга из-за теплой погоды распустилась сирень. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Куст сирени зацвел во Фрунзенском районе. В Красном Селе в сквере Мнацаканова распустился ирис.

«Повторное зацветание некоторых растений - последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября», - объяснили специалисты комитета.

Глобальное потепление усилится в 2024 году, предупредил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. На погоде сказалось повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, известное как метеорологическое явление Эль-Ниньо. Ученый заявил об угрозе ускоренного таяния ледников, подтоплений в Венеции, Санкт-Петербурге и городах Нидерландов, а также новых температурных рекордов.

Санкт-Петербург Погода Цветы Глобальное потепление Климат

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