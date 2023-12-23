Атмосферное давление опустилось до экстремальных значений в Москве

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметра не хватило», - объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, пониженное атмосферное давление - примерно на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы - будет держаться всю предновогоднюю неделю. По этой причине погода будет мрачная и пасмурная. Хотя временами будет идти снег и сугробы начнут подрастать.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в субботу, 23 декабря, давление опустится до рекордно низких показателей.