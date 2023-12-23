23 декабря 2023, 22:06

Атмосферное давление опустилось до экстремальных значений в Москве

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Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений, почти сравнявшись с рекордом 1971 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметра не хватило», - объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, пониженное атмосферное давление - примерно на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы - будет держаться всю предновогоднюю неделю. По этой причине погода будет мрачная и пасмурная. Хотя временами будет идти снег и сугробы начнут подрастать.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в субботу, 23 декабря, давление опустится до рекордно низких показателей.

Прогноз погоды Рекорды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
22 декабря 2023, 03:39
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Unsplash
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Новогодняя ночь принесет москвичам и гостям столица легкий снег. Температура воздуха на улице опустится до -9 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме. <…> Столбики термометров остановятся в диапазоне –4…–9 градусов», - уточнил синоптик.

Он отметил, что в середине декабря погода сменила курс на еврозиму. Воздух начал прогреваться до значений выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Но уже на следующей неделе в город вернется мороз. По словам Леуса, эта оттепель станет последней в уходящем году.

Ранее специалист сообщал, что по количеству осадков норма декабря в Москве уже оказалась перевыполнена.

Согласно данным метеостанции ВДНХ, выпало 106% от положенного по климату объема осадков.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
07 декабря 2023, 13:51
Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды
Сайт мэра и правительства Москвы
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Лауреатам экологической премии Правительства Москвы вручили награды в Белом зале мэрии. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды каждый год награждает премией Правительства Москвы в двух конкурсах: в рамках охраны окружающей среды и за лучший проект благоустройства природных участков столицы.

Награды финалистам состязания вручил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он подчеркнул, что все проекты этого года заслуживают лучших оценок.

«Москва - один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти 50% площади столицы занимают зеленые территории. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы наш город стал еще более комфортным, благоустроенным и экологически чистым. И проекты победителей конкурсов нам в этом помогут», - сказал Евгений Данчиков.

В этом году подали заявки на участие 173 человека. В конкурсе «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений» победил проект «Эколого-просветительский центр „Сборка“» АНО «Русэко».

Московский электробус государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» назвали лучшим проектом, действовавшим экологически чистые и энергосберегающие механизмы и технологии.

Сервис по обмену ненужными вещами Karmit признали самым эколого-образовательным и эколого-просветительским. на этой фрисайклинг-платформе можно передавать и забирать любые вещи бесплатно.

Второе место в этой номинации занял лекторию «ЭкоШкола: компетенции будущего, проекты настоящего». А в направлении «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы» победил проект «Про фудшеринг».

В конце ноября состояние окружающей среды начали контролировать в Москве круглосуточно.

Награды Экология Москва 2023
06 декабря 2023, 13:35
Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в Нагатинском затоне
Соцсети
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Межрайонная природоохранная прокуратура проверит факт незаконной засыпки акватории Нагатинского затона Москвы-реки подрядчиком. Специалисты рассчитают вред, нанесенный окружающей среде, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, коммерческая подрядная организации производила утилизацию затонувшего судна по договору. Работы проводили без согласования уполномоченных органов и без необходимой разрешительной документации. Грунт отсыпали в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки.

Уполномоченные органы проведут проверку и произведут расчет вреда, нанесенного окружающей среде, в том числе водному объекту и биологическим ресурсам.

Ранее в Ступине ликвидировали свалку с отходами нефтепродуктов на площади около 800 квадратных метров. Главе города вынесли представление.

Прокуратура РФ Экология Москва 2023
06 декабря 2023, 06:05
Штормовое предупреждение из-за холода объявили в ряде российских регионов
РИА «Новости»
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Синоптик отметил, что жители Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей столкнутся с морозами. В этих регионах температура будет ниже нормы на 7–14 градусов. В Ивановской, Ярославской и Тверской областях падение ожидается на 16–18 градусов.

«В большинстве регионов морозы будут в диапазоне 16–23 градуса, а в этих северных регионах - 25–29 градусов», - пояснил Вильфанд.

Самые морозные дни ожидаются в Архангельской области и Ненецком автономном округе с еще большими минусовыми температурами.

Ранее Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды предупредил жителей региона о резком похолодании. В отдельных районах области ожидается понижение температуры до -40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном и опасном похолодании, которое ожидается в период с 6–7 по 10 декабря в большинстве регионов страны. Об этом сообщили «Известия».

Россия Погода

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