Атмосферное давление опустилось до экстремальных значений в Москве
Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений, почти сравнявшись с рекордом 1971 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметра не хватило», - объяснил синоптик.
По словам Вильфанда, пониженное атмосферное давление - примерно на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы - будет держаться всю предновогоднюю неделю. По этой причине погода будет мрачная и пасмурная. Хотя временами будет идти снег и сугробы начнут подрастать.
Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в субботу, 23 декабря, давление опустится до рекордно низких показателей.