30 августа 2024, 12:17

Ассоциация «Ресурс» провела сессию об энергетике и циклической экономике на форуме БРИКС

РЭО
Читайте нас в: Google Новости

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провела сессию «Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС» в рамках Международного муниципального форума стран БРИКС.

«Ассоциация является партнером форума стран БРИКС и в рамках партнерства провела отраслевую сессию „Энергетика и энергоэффективность как основа устойчивого развития городов и мегаполисов БРИКС“. При том, что название сессии, на первый взгляд, кажется не связанным непосредственно с циклической экономикой, это не так. Тема энергии из отходов, а также развития и применения биогазовых технологий - одно из важных направлений нашей деятельности. Мы обсудили множество вопросов, касающихся экономики замкнутого цикла и энергетики в городских агломерациях, разобрали проблематику на примерах зарубежных стран и российских проектов. Междисциплинарный подход позволил объединить несколько тем на одной площадке», - отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова, которая участвовала в сессии в качестве модератора.

Форум БРИКС объединяет на своей площадке города из 5 стран, находящихся в разных климатических условиях на разных материках, отметил Андрей Максимов, генеральный директор Союза российских городов, являющегося соорганизатором деловой программы форума.

«Но несмотря на это, собравшись в одном месте, мы понимаем, что проблематика у нас едина, и пути решения вопросов, с которыми сталкиваются руководители городов на местах, мы можем и должны искать вместе. Город - это живой организм, все внутри него взаимосвязано, если что-то не функционирует, сбоит, то это отражается на всей его работе в целом. Обсуждая вопросы энергии, мы не можем не затронуть тему энергоэффективности и биогаза, далее мы выходим на тему отходов и так далее… Мы давно сотрудничаем с Ассоциацией „Ресурс“, что дает качественно новое понимание проблем устойчивого городского развития и управления городом», - сказал Максимов.

В феврале 2024 года Ассоциация «Ресурс» выносила тему биогазовых технологий на обсуждение научно-технического совета (НТС) Российского экологического оператора.

«На НТС мы ознакомились с разработками российских компаний по переработке органических отходов. В России уже существуют компании, имеющие опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. Такие станции возможно применять по всей стране», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В сессии также приняли участие руководитель направления «Устойчивое развитие и зеленое строительство» АО «ДОМ.РФ» Артем Селезнев, директор по акселерации, руководитель направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов, заместитель генерального директора, директор Департамента энергоснабжения СберСити Илья Пульнер.

28 августа 2024, 17:48
Гана, Нигер и Камерун обсудили с Россией совместные подходы в сфере обращения с отходами
РЭО
Читайте нас в: Google Новости
Представители Российского экологического оператора провели 27 и 28 августа встречи с делегациями африканских республик на полях Международного муниципального форума БРИКС.

«РЭО развивает сотрудничество Российской Федерации и стран Африки в области обращения с отходами. Российский экологический оператор заинтересован в обмене технологическим опытом с нашими иностранными коллегами из профильных министерств и ведомств, в том числе с главами муниципалитетов Нигера, Камеруна и Ганы, с чьими делегациями прошли встречи», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты РЭО обсудили применение российских технологий в области обращения с отходами и решения, направленные на эффективную утилизацию вторичных материальных ресурсов. Участники встреч также обсудили возможности, которые предоставляют крупнейшие международные мероприятия для продвижения идей устойчивого развития и принципов экономики замкнутого цикла.

27 августа 2024, 12:37
РЭО экологизировал испытания на право ношения Крапового Берета
РЭО
Читайте нас в: Google Новости
Российский экологический оператор провел экологизацию мероприятия для военнослужащих запаса сил специального назначения. На территории испытаний был организован раздельный сбор отходов.

«Экологизация мероприятий вышла на новый уровень. При поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов на испытаниях на право ношения Крапового Берета для военнослужащих запаса сил спецназа. Важно прививать экопривычки как можно большему числу граждан, ведь каждый привносит свой вклад в экологическое будущее нашей страны», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках экологизации РЭО установил баки для раздельного сбора отходов. Собранное вторсырье было направлено на переработку.

Мероприятие прошло 24 августа на базе ЧОУ ДПО «Центра специальной подготовки „Витязь“ в Московской области. Его посетили более 650 человек.

27 августа 2024, 00:26
На концерте Стаса Михайлова в Сочи протекла крыша из-за сильных ливней
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сильные дожди обрушились на Сочи. Потоки воды пронеслись по улицам города-курорта, в некоторых зданиях протекла крыша. Последствия непогоды показал RT.

В городе объявили штормовое предупреждение.

Залповые ливни, по информации администрации Сочи , прошли в Адлерском и Хостинском районах. Вода затопила дороги, но на большинстве участков ушла естественным путем. Лишь на участке федеральной трассы в Адлере в районе ЖК «Морская симфония» использовали спецтехнику для откачки.

«Уровень воды в реках Сочи не приблизился к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно», - сообщила пресс-служба горадминистрации.

В соцсетях появились ролики с затопленных улиц. В некоторых местах вода покрывала колеса автомобилей. Очевидцы рассказали, что во время шоу Стаса Михайлова в концертном зале «Фестивальный» протекла крыша. Вода полилась на кресла с четвертого по седьмой ряды, но артист продолжил выступление.

Сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым ветром порывами до 20-23 метров в секунду пройдут 27 и 28 августа, предупредила пресс-служба МЧС Краснодарского края. На участке побережья от Анапы до Магри могут образоваться смерчи.

Из-за непогоды 24 августа в Сочи закрывали все пляжи. Летевшие на курорт самолеты отправили на запасные аэродромы.

Концерты Сочи МЧС РФ Погода Стас Михайлов Потопы после ливней на юге России Краснодарский край
17 августа 2024, 09:01
«Супержара» свыше 35 градусов ждет жителей сразу нескольких регионов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На выходных жителей Тувы ждет очень жаркая погода до +38 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На выходных жителей Тувы ждет очень жаркая погода до 38 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура до 36 градусов ожидается также в Белгородской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Воронежской областях страны. В Иркутской области диапазон температуры установится в пределах до 32 градусов.

«С субботы на воскресенье в Туве установится супержаркая погода, это температура на 10 градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Иркутской области, там на 6-11 градусов выше нормы в период с субботы на вторник», - сказал синоптик.

Кроме того, температура составит 25–29 градусов в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае. При этом в регионах Северного Кавказа отмечается отсутствие осадков и засуха.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в выходные в Москву вернется летняя жара, потеплеет до 27 градусов.

Прогноз погоды Россия

Новости по теме