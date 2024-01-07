Аномальный холод задержится в Центральной России еще на два дня

Управление по Воронежской области предупредило жителей, что столбики термометра опустятся до -17...-22 градусов. Людей попросили одеваться потеплее, чтобы избежать обморожений. Водителям посоветовали в дальние поездки взять дополнительный запас горючего.

Курский главк МЧС предупредил, что температура в предстоящие два дня к климатической норме не вернется и останется на уровне -15...-21 градуса. Как уточнили спасатели Орловской области , это на 8-13 градусов ниже нормы.

«С понижением температуры воздуха увеличивается вероятность возникновения пожаров. Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, своему дому и людям, которые живут рядом с вами», - призвали они.

Морозы также задержатся в Смоленской, Рязанской и Липецкой областях. Спадать холода начнут только с середины следующей недели.

Об опасности температуры ниже -10 градусов предупредил россиян врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что аллергическая реакция на холод может проявиться у любого человека, даже у тех, кто раньше не испытывал подобных проблем.