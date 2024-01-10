Аномальные морозы вернутся в Москву и Подмосковье к концу недели

В Москву и Московскую область вернется аномально холодная погода, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, в ночь на субботу, 13 января, в Подмосковье будет до –30 градусов.

Уже в ночь на 12 января в столице ожидается до –17, в области - до –23. Днем немного потеплеет - будет от –12 до –16 градусов. Тем не менее температура в Москве будет ниже нормы на восемь-девять градусов. В субботу ночью столбик термометра опустится до –24 градусов в Москве и до –27–30 в Подмосковье, что ниже нормы уже на 15-16 градусов.

«Новогодняя ночь по старому стилю тоже холодная: от –17 до –22 градусов, днем - до –15 градусов», - добавил Вильфанд.

А днем 15 января вновь потеплеет - будет от –1 до –6.

С 21:00 10 января в столице объявили желтый уровень погодной опасности. До вечера 11 января ожидаются сильный ветер и снег. Предупреждение опубликовал Гидрометцентр.