Аномальные холода придут в 11 российских регионов

По его словам, в Архангельской области с 29 по 31 декабря столбик термометра будет опускаться до –25 градусов, что на 7–11 градусов ниже нормы, написала «Газета.ru».

В Мурманской области будет до –24 градусов - ниже нормы на 7–10 градусов. В Коми и Вологодскую область сильные холода - до –25 - придут в последние два дня декабря. В Якутии с 27 по 31 декабря прогнозируют до –51 градуса, на Чукотке - до –48, на Сахалине - до –27, в Амурской области - до –41. Аномально низкая температура воздуха будет наблюдаться в Магаданской области и Хабаровском крае (до –47 и –44 градусов соответственно) и на Камчатке (до –36). Первый день 2024 года в этих регионах также будет морозным.

Роман Вильфанд назвал эту погоду «необычно холодной и опасной» и предположил, что жители этих регионов встретят Новый год дома.

А в Москве прогнозируется новогоднее потепление до плюсовых температур.