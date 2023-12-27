27 декабря 2023, 07:28

Аномальные холода придут в 11 российских регионов

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Жителей 11 российских регионов ждет аномально холодная погода в последние дни 2023 года. Речь идет о субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Якутии, Хабаровском крае. Морозы в некоторых регионах будут достигать –51 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Архангельской области с 29 по 31 декабря столбик термометра будет опускаться до –25 градусов, что на 7–11 градусов ниже нормы, написала «Газета.ru».

В Мурманской области будет до –24 градусов - ниже нормы на 7–10 градусов. В Коми и Вологодскую область сильные холода - до –25 - придут в последние два дня декабря. В Якутии с 27 по 31 декабря прогнозируют до –51 градуса, на Чукотке - до –48, на Сахалине - до –27, в Амурской области - до –41. Аномально низкая температура воздуха будет наблюдаться в Магаданской области и Хабаровском крае (до –47 и –44 градусов соответственно) и на Камчатке (до –36). Первый день 2024 года в этих регионах также будет морозным.

Роман Вильфанд назвал эту погоду «необычно холодной и опасной» и предположил, что жители этих регионов встретят Новый год дома.

А в Москве прогнозируется новогоднее потепление до плюсовых температур.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Роман Вильфанд
25 декабря 2023, 16:46
Ди Каприо поздравил Казахстан с увеличением популяции сайгаков
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Американский актер Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгаков и указал на успехи правительства в этом направлении. Артист обнародовал свое обращение в соцсети Instagram*.

«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий», - написал актер.

Ди Каприо назвал сотрудничество властей с природоохранными организациями, университетами и учеными ярким примером настоящего успеха в защите природы. В 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тысяч сайгаков, а сейчас их популяция оставляет до 1,9 миллиона особей, напомнил актер.

В Приморском крае ранее сообщили об успешном росте популяции краснокнижных леопардов. Это происходит благодаря работе по сохранению редких животных, рассказали в дирекции национального парка «Земля леопарда».

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Казахстан Животные Актеры
24 декабря 2023, 03:17
Хвойный запах с ноткой формальдегида. Живые новогодние елки оказались токсичны
Freepik
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Живые новогодние елки могут принести в дом не только ощущение праздника, но и пары формальдегида. К такому выводу пришли американские ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST). Свое исследование они опубликовали в научном журнале Indoor Environments.

Ученые изучили, как летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые живыми елками, взаимодействуют с другими компонентами воздуха в помещении. Для этого исследователи поместили наряженную пихту Дугласа в камеру на 17 дней, после чего проанализировали состав воздуха.

Как выяснилось, монотерпены от дерева вступают в реакцию с озоном, из-за чего в воздухе появляется формальдегид и другие химически активные вещества. Причем по ходу эксперимента уровень формальдегида увеличивался.

Впрочем, бояться живых елок не стоит: концентрация формальдегида в результате эксперимента оказалась в 20-30 раз ниже его среднего содержания в жилых домах. И все же ученые предложили перед тем, как ставить дерево в помещении, сначала «выветрить» его на балконе в течение трех дней. На протяжении этого времени выделяется наибольшее количество монотерпенов.

Ранее стало известно, что в сквере имени Марии Рубцовой в Химках сгорела новогодняя елка. По предварительной информации, около дерева зажигали бенгальские огни.

Исследования Праздники Ученые Новый год
23 декабря 2023, 22:06
Атмосферное давление опустилось до экстремальных значений в Москве
Freepik
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Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений, почти сравнявшись с рекордом 1971 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметра не хватило», - объяснил синоптик.

По словам Вильфанда, пониженное атмосферное давление - примерно на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы - будет держаться всю предновогоднюю неделю. По этой причине погода будет мрачная и пасмурная. Хотя временами будет идти снег и сугробы начнут подрастать.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в субботу, 23 декабря, давление опустится до рекордно низких показателей.

Прогноз погоды Рекорды Погода Роман Вильфанд Погода в Москве
22 декабря 2023, 03:39
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Unsplash
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Новогодняя ночь принесет москвичам и гостям столица легкий снег. Температура воздуха на улице опустится до -9 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме. <…> Столбики термометров остановятся в диапазоне –4…–9 градусов», - уточнил синоптик.

Он отметил, что в середине декабря погода сменила курс на еврозиму. Воздух начал прогреваться до значений выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Но уже на следующей неделе в город вернется мороз. По словам Леуса, эта оттепель станет последней в уходящем году.

Ранее специалист сообщал, что по количеству осадков норма декабря в Москве уже оказалась перевыполнена.

Согласно данным метеостанции ВДНХ, выпало 106% от положенного по климату объема осадков.

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