Аномальное тепло придет в 26 регионов России в ближайшие дни

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Настоящее бабье лето придет в Приволжский федеральный округ, указал Вильфанд. Дневная температура там прогреется до 14… 18 градусов. А это на шесть-восемь градусов выше температурной нормы.

Теплая погода придет и на Урал. В Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях ожидается до 13… 17 градусов днем. В Ханты-Мансийском округе в первой половине недели воздух прогреется до 11… 13 градусов.

Дневная температура в Омской, Новосибирской, Томской областях 17–18 октября поднимется до 13… 16 градусов.

Аномально тепло будет даже в холодной Якутии - там столбики термометра поднимутся на пять-семь градусов выше нулевой отметки.

Ранее стало известно, что температура воздуха ночью на 15 октября в Москве будет соответствовать летним климатическим нормам.