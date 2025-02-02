Американский сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

День сурка в США отмечают 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно следить за животным. Если грызун не видит своей тени и спокойно покидает нору, то зима скоро закончится, весна будет ранней.

При солнечном дне сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору. Это означает, что весна придет нескоро.

«Ждите еще шесть недель зимы в этом году!» - заявил во время церемонии один из представителей «Клуба сурка» от имени Фила.

День сурка ежегодно в Панксатони отмечают тысячи человек. Праздничные гуляния сопровождаются фейерверками и живой музыкой.

На 2023 год сурок Фил также предсказывал позднюю весну. Своеобразным доказательством этому стало отсутствие тени.