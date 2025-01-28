2025-й начался с тепловых рекордов. Как нам придется за это заплатить?

«Природа достаточно хорошо умеет приспосабливаться к изменениям климата», - отметил ученый, напомнив о нескольких примерах.

Один из них - обнаружение в янтаре тех видов насекомых, которые давно не обитают в районе Калининграда. Раньше температуры в том районе были значительно выше, но с течением времени природа адаптировалась к похолоданию, пояснил он.

Говоря о влиянии температурных условий на животных, эколог подчеркнул, что со сложностям столкнулись те, кто привык к другому образу жизни зимой. У медведей нарушился сон, а питаться в зимний период им нечем. Зайцы начали грызть кору гораздо ниже, потому что бегают не по снегу, а по земле, а это влияет на состояние деревьев.

Из-за теплой зимы в дальнейшем изменится график наполнения рек, что отразится на рыбной ловле. Так, определенные экологические цепочки разорвутся.

«Будет ли катастрофа? Нет. Конечно, вселенской катастрофы не будет», - заключил эколог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что среднемесячная температура в январе в Москве впервые в истории станет положительной.