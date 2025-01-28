28 января 2025, 12:38

2025-й начался с тепловых рекордов. Как нам придется за это заплатить?

РИА «Новости»
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Январь 2025 года в Москве станет самым теплым за всю историю наблюдений. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с 360.ru оценил, какие последствия стоит ожидать от смены погодных условий.

«Природа достаточно хорошо умеет приспосабливаться к изменениям климата», - отметил ученый, напомнив о нескольких примерах.

Один из них - обнаружение в янтаре тех видов насекомых, которые давно не обитают в районе Калининграда. Раньше температуры в том районе были значительно выше, но с течением времени природа адаптировалась к похолоданию, пояснил он.

Говоря о влиянии температурных условий на животных, эколог подчеркнул, что со сложностям столкнулись те, кто привык к другому образу жизни зимой. У медведей нарушился сон, а питаться в зимний период им нечем. Зайцы начали грызть кору гораздо ниже, потому что бегают не по снегу, а по земле, а это влияет на состояние деревьев.

Из-за теплой зимы в дальнейшем изменится график наполнения рек, что отразится на рыбной ловле. Так, определенные экологические цепочки разорвутся.

«Будет ли катастрофа? Нет. Конечно, вселенской катастрофы не будет», - заключил эколог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что среднемесячная температура в январе в Москве впервые в истории станет положительной.

Россия Погода Экология
28 января 2025, 03:38
Климатолог нашел связь между аномально теплой зимой и взрывами на «Севпотоках»
РИА «Новости»
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Аномально теплую погоду в январе вызвали выбросы метана при взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил об этом агентству «Москва».

Никто из специалистов, по его словам, не смог предугадать рекордно теплую погоду в январе. Терешонок выразил уверенность, что кроме явления Эль-Ниньо на ситуации сказалась диверсия на газопроводах, которая привела к выбросу метана и отсроченному эффекту.

«Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ. Как раз прошло время, и состоялась такая ситуация. Некоторые ученые пишут, что этого количества мало. Но это неправда», - сказал он.

Подрыв «Северных потоков» произошел в конце сентября 2022 года в Балтийском море. Специалисты на исследовательском корабле Skagerak зафиксировали тысячекратное превышение нормы концентрации метана в районе аварии.

Аномально теплую погоду в январе вызвали выбросы метана при взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в 2022 году. Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил об этом агентству «Москва».

Газопровод Северный поток — 2 Погода Экология Северный поток Погода в Москве
28 января 2025, 01:07
Стало известно, сколько жителей Европы могут умереть из-за жары
РИА «Новости»
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Группа ученых из Италии, Великобритании, Норвегии, Испании, Португалии, Германии, Греции и Швейцарии выяснила, что смертность из-за жары в ближайшие 70 лет ускорится почти в полтора раза. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Специалисты сравнили влияние изменения климата на здоровье жителей Европы. Предыдущие работы показали, что ученые приписывали холоду гораздо больше вреда, чем жаре. Новое исследование показало обратную связь.

Участники проекта смоделировали несколько климатических, демографических и адаптационных сценариев развития событий в 854 европейских городских районах и пришли к выводу, что рост смертности, связанной с жарой, неминуемо превысит любое снижение смертности, связанной с холодом.

«В рамках самого низкого сценария смягчения и адаптации мы оцениваем чистое бремя смертности из-за изменения климата, увеличивающееся на 49,9% и кумулятивное 2 345 410 смертей, связанных с изменением климата, в период с 2015 по 2099 год», - заявили авторы научной работы.

Ранее Гетеборгский университет предупредил, что в ближайшие годы из-за глобального потепления может растаять ледяной покров в Арктике. Российский ученый Алексей Кокорин оценил такую вероятность в 3%.

Европа Ученые Глобальное потепление Климат Экология Наука
27 января 2025, 14:58
Жителям московского региона назвали даты прихода снегопадов
РИА «Новости»
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Настоящие снегопады придут в Москву и Московскую область в начале февраля. Выпавшие ранее осадки уже растаяли и остались только в лесах и низинах. Об этом в комментарии РБК заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он подчеркнул, что снегопады вместе с понижением температуры начнутся в столице и Московской области только на следующей неделе.

«Новый снег ждем только в начале - 4 февраля. Морозы тоже вернутся в Москву в феврале, но не слишком сильные - −3...−8 градусов», - заявил Шувалов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 27 января, объявил, что установившаяся температура воздуха в Москве побила рекорд 1914 года.

Он пояснил, что на столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до уровня 3,5 градуса. Тишковец добавил, что это только утренний показатель и днем потепление продолжится до 6 градусов.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
27 января 2025, 14:46
В Ростовской области переработают только 3% загрязненного мазутом песка
РИА «Новости»
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Загрязненный нефтепродуктами анапский песок решили не вывозить в Ростовскую область — ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что принял решение вместе с замминстра природных ресурсов и экологии РФ Максимом Корольковым.

«Въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники - местные жители, работает природоохранная прокуратура», - написал Слюсарь.

Он отметил, что вчера в Ростовскую область прибыли 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. В итоге машины уехали обратно.

При этом часть песка все-таки завезли до запрета - это около 3% от общего объема. Горную породу переработают, а мазут используют как топливо на полигоне в Усть-Донецке для утилизации других отходов.

Ранее в МЧС сообщили, что водолазы собрали более 1400 килограммов мазута со дна в районе причала Витязево. Также спасатели обследовали около пяти тысяч квадратных километров в акватории Черного моря.

Загрязненный нефтепродуктами анапский песок решили не вывозить в Ростовскую область - ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Спасатели Черное море МЧС РФ Машины Полигоны Полиция Экология Крушение танкеров в Керченском проливе

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