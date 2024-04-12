Золото показало рекордный рост

По данным на 04:00 12 апреля, цена на золото составляла 2 402,4 доллара за тройскую унцию. По состоянию на 06:22 стоимость драгоценного металла ускорила рост до 2 405,6 доллара за унцию.

Comex является основным рынком фьючерсов и опционов для торговли золотом, серебром, медью и алюминием. В 1994 году биржа объединилась с Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX).

Накануне аналитик Дмитрий Голубовский предсказал рост стоимости доллара по отношению к рублю. По его словам, валюта США к концу 2024 года может вырасти до 99 рублей. При этом эксперт подчеркнул, что для российской экономики важнее курс китайского юаня и евро, поскольку в них ведутся расчеты со многими государствами.