12 апреля 2024, 10:49

Золото показало рекордный рост

РИА «Новости»
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Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась до отметки 2400 долларов за тройскую унцию. Это исторический максимум. Такие данные привели на торговой площадке.

По данным на 04:00 12 апреля, цена на золото составляла 2 402,4 доллара за тройскую унцию. По состоянию на 06:22 стоимость драгоценного металла ускорила рост до 2 405,6 доллара за унцию.

Comex является основным рынком фьючерсов и опционов для торговли золотом, серебром, медью и алюминием. В 1994 году биржа объединилась с Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX).

Накануне аналитик Дмитрий Голубовский предсказал рост стоимости доллара по отношению к рублю. По его словам, валюта США к концу 2024 года может вырасти до 99 рублей. При этом эксперт подчеркнул, что для российской экономики важнее курс китайского юаня и евро, поскольку в них ведутся расчеты со многими государствами.

Золото
12 апреля 2024, 06:30
Российский «Гугл» потребовал от американского Google вернуть дивиденды
РИА «Новости»
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Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал иск в Арбитражный суд Москвы и потребовал от Google International LLC вернуть выплаченные в 2021 году дивиденды на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Валерий Таляровский обратился в суд 10 апреля. Он обосновал свое требование тем, что компания «Гугл» на момент выплаты дивидендов находилась в плачевном состоянии. Google, по словам истца, принял решение о распределении прибыли, зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов.

«На момент выплаты значительной суммы дивидендов <…> должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, <…> вывел из своего оборота около 10 миллиардов рублей», - заявил он.

Дивиденды в декабре 2021 года выплатили за счет прибыли 2015–2017 годов. Отданная Google сумма равнялась 32% балансовой стоимости российского подразделения по состоянию на конец 2020 года.

Весной 2022 года «Гугл» инициировал процедуру банкротства. Имущество и активы компании арестовали.

Google Суд Бизнес
11 апреля 2024, 19:07
Отказы банков дружественных стран по платежам из России резко выросли
Unsplash
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Банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей из России. Об этом глава ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков России. Его процитировало РИА «Новости».

«Ситуация здесь развивается динамично и не очень радует. <...> Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы работать», - отметил он.

По словам Костина, отказы в проведении платежей от комплаенс-контроля появились без разъяснения причин после ужесточения вторичных санкций Запада в конце 2023 года. При этом больше всего отказов поступило от банков дружественных юрисдикций, отметил глава ВТБ.

Также банкир указал на рост сроков проведения платежей и комиссии за них. Кредитные организации также стали запрашивать больше документов, особенно по сделкам с электроникой, компьютерами и оборудованием.

Несколько крупных китайских банков перестали принимать российские платежи в юанях. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в кредитных организациях Турции.

Турция Банки Санкции Россия Китай
11 апреля 2024, 14:46
Кабмин призвал помочь пострадавшим от паводка российским предприятиям
РИА «Новости»
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В пострадавших от паводка регионах России предстоит восстановить транспортное сообщение и электроснабжение, а местным предприятиям возместить убытки. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

«Прошу все профильные ведомства оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах», - сказал он.

Михаил Мишустин заявил, что особенно тяжело пришлось малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Он поручил оперативно разработать меры поддержки предпринимательства.

Самое главное, по словам премьер-министра, обеспечить безопасность местных жителей. Михаил Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и транспортное сообщение в пострадавших регионах.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Оренбургской области, в отдельных районах Курганской и Тюменской областей. В Оренбурге укрепили инженерные сооружения и объявили эвакуацию из прибрежных садовых обществ, а в Тюмень завезли четыре километра водоналивных дамб для защиты федеральной трассы Р402.

Бизнес Правительство РФ Михаил Мишустин
09 апреля 2024, 09:31
Стало известно, как решить банковскую проблему России и Турции
РИА «Новости»
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Турция и Россия могут решить проблему с банковскими переводами, создав финансовые организации на Северном Кипре и в Абхазии. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал турецкий аналитик Энгин Озер.

США «терроризируют» турецкий бизнес, который работает с Россией. Американская сторона грозит банкам в Турции санкциями. По мнению Озера, есть вариант, как избежать этих сложностей.

«Платежи можно производить через платежную систему „Мир“ в банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра», - пояснил эксперт.

Он напомнил, что обе республики частично признанные, у них нет представительства в ООН. Кроме того, они уже давно находятся под западными санкциями.

Ранее в агентстве Bloomberg предположили, что ограничения со стороны Запада в отношении Турции могут негативно отразиться на ее торговле с Россией.

Турция Банки Кипр Абхазия Россия

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