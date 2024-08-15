Жительница Ногинска выиграла миллион рублей в акции ВТБ
Пенсионерка Валентина Дорофеева из Ногинска выиграла крупный приз в лотерее в рамках акции «Билет на миллион», организованной ВТБ. Получив от банка рассылку, она решила попытать счастья, хотя на выигрыш, как сама призналась, не рассчитывала.
«Такую акцию мы проводим впервые, но, судя по отклику наших клиентов, мы, безусловно, планируем её повторить и проводить розыгрыши регулярно. Очень рады, что победителем стал наш давний зарплатный клиент, сотрудник МЧС. От всей души поздравляем Валентину Ивановну. Вдвойне приятно, что Валентина Ивановна ещё и пенсию получает в ВТБ», - сообщил старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.
Как сообщается, Валентина Дорофеева откроет вклад. Для зарплатных клиентов и пенсионеров ВТБ предоставляет особые условия.
Чтобы принять участие в акции и получить лотерейный билет, клиент ВТБ должен был держать на дебетовой карте не менее 15 тысяч рублей в течение 10 дней. Тем, кто выполнил условия, банк присылал промокод для получения лотерейного билета через push-уведомление или SMS.
Победительница пользуется услугами банка уже 15 лет, оформив в нем сначала зарплатную, а потом и пенсионную карту.