24 декабря 2023, 14:49

Жесткость политики ЦБ сочли недостаточной для борьбы с инфляцией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Проводимая Центральным банком России денежно-кредитная политика в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях нарастающей инфляции. Об этом в интервью РБК заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что решения о повышении ключевой ставки нужно было принимать еще весной, чтобы не допустить роста цен во второй половине года.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», - заявила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что инфляция ускорилась во втором полугодии набрала сильный темп, превысив к итогам года целевые показатели.

По данным Росстата , в ноябре уровень инфляции составил 7,48%. Это предел верхней границы прогнозов Центробанка и Министерства экономического развития.

Финансовый регулятор приступил к повышению ключевой ставки в июле и за пять месяцев коэффициент вырос с 7,5 до 16%.

На вопрос о смягчении решений Набиуллина ответила, что для начала необходимо обуздать рост цен и добиться его снижения. Окончательное решение Центробанк примет, ориентируясь на широкий круг показателей, включая базовую инфляцию, изменение цен на товары и услуги, меньше привязанные к курсу рубля, а также ожидания населения и бизнеса.

Следующее заседание Совета директоров Центробанка, где примут очередное решение по ключевой ставке пройдет 16 февраля 2024 года.

Банки Центробанк Инфляция
24 декабря 2023, 14:42
Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ВТБ и «Газпрома»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Росбанк получил право купить принадлежащие французской группе Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Текст распоряжения опубликовали на официальном портале правовой информации.

Росбанк основали в 1993 году, до 1998 года финансовое учреждение называлось АКБ «Независимость».

В 2022 году Societe Generale приняла решение покинуть российский рынок. Финансовая группа продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Сделку согласовала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

В пятницу, 22 декабря, президентским указом дилер «Рольф» перешел во временное управление Росимущества. После национализации компанию возглавил Алексей Гуляев , который до этого работал в «Авилоне».

Россия Владимир Путин Газпром
23 декабря 2023, 18:54
Банки Турции предупредили о последствиях деловых связей с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Указ президента США Джо Байдена, который ввел новые основания для антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть более осторожными в контактах с Россией. Это негативно скажется на двусторонних отношениях, отметил турецкий телеканал Halk TV.

Указ затрудняет турецким банкам проведение операций с американскими долларами. Кроме того, он может негативно отразиться на внешней торговле Турции и замедлить экономический рост.

«Реакция Турции на указ будет зависеть от того, как он будет реализован и как он повлияет на ее отношения с США», - сообщили в эфире телеканала.

Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. В Белом доме уточнили, что рестрикции могут затронуть банки третьих стран, которые помогают России в обходе ограничений. Эти банки могут отключить от финансовой системы.

Турция Банки Россия
22 декабря 2023, 13:52
Греф предложил приватизировать Сбербанк
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что можно приватизировать Сбербанк. При выводе на биржу дополнительных 25% акций кредитной организации весь рынок стал бы более привлекательным для его участников.

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк», - отметил Греф.

Он назвал Сбербанк привлекательным активом, который заинтересует акционеров. Греф пояснил, что для контроля государству нужно иметь 25% плюс одну акцию, а остальные можно продать.

Вырученные от реализации акций средства можно направить на крупные инфраструктурные проекты. Например, на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), предложил глава Сбербанка.

За 10 месяцев 2023 года Сбербанк получил рекордную прибыль - 1,26 триллиона рублей. Этот показатель даже выше, чем прибыль за весь 2021 год, который считают самым успешным для банка, - 1,24 триллиона рублей.

Сбербанк Россия
22 декабря 2023, 12:42
Кремль предупредил об опасности незаконного изъятия активов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обсуждение незаконной конфискации российских активов не только неприемлемо, но и создает опасность для мировой финансовой системы. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

Дискуссии на тему изъятия активов России на Западе то усиливаются, то затухают, но постоянно находятся на повестке дня в Европе и США, отметил пресс-секретарь президента.

«Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», - предупредил Песков.

По словам представителя Кремля, Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет предлагать и реализовывать незаконную конфискацию российских активов. Европа и США прекрасно осознают, что такие действия повлекут юридические последствия для их инициаторов, обратил внимание пресс-секретарь главы государства.

Если какие-то активы России на Западе конфискуют, в стране будут обсуждать, что можно изъять в ответ, подытожил Песков.

Генпрокурор ФРГ Питер Франк ранее предложил конфисковать замороженные активы России на сумму более 720 миллионов евро и направить их в бюджет Германии. По мнению научного сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, эта тема снова всплыла на Западе, поскольку он хочет тратить на Украину чужие деньги.

Кремль Дмитрий Песков Россия Запад Деньги

Новости по теме