19 марта 2024, 10:22

Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в Евросоюзе

РИА «Новости»
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В странах Евросоюза введут пошлину на зерно из России и Белоруссии, чтобы поддержать отечественных производителей. Новые ограничения повысят отпускные цены в полтора раза, сообщила газета Financial Times.

Документы, по данным издания, подпишут в ближайшие дни. Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в размере 95 евро за тонну. По подсчетам специалистов, это спровоцирует повышение цен минимум на 50% и сократит спрос.

Кроме зерна новую пошлину введут для семян масличных культур и продуктов их переработки. Таким способом Евросоюз решил «успокоить фермеров» и некоторые страны.

«Цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме , в то время как Россия очень конкурентоспособна на рынках зерновых и оказывает значительное давление», - заявил автор статьи.

Польские фермеры бастовали против ввоза дешевого и некачественного украинского зерна. Правительство Украины согласилось на введение экспортных ограничений.

Экспорт Сельское хозяйство Торговля Санкции Пошлины Евросоюз Экономика
19 марта 2024, 02:54
«Дочка» ВТБ продолжит обслуживание карт «Мир» в Армении
РИА «Новости»
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Большинства банков Армении с 30 марта приостановят обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом РБК рассказал представитель «ВТБ Армения».

Картами «Мир» нельзя будет пользоваться в банкоматах и POS-терминалах местных банков. Ситуация не скажется на работе дочерней компании ВТБ - «ВТБ Армения».

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ [Армения] это никак не отразится», - сказал источник.

Банк продолжит обслуживание карты «Мир» в полном объеме.

Казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше недоступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств.

Армения Банки Запреты
18 марта 2024, 19:07
«Нужно быть очень аккуратными». Путин — об изменении налоговой системы
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин высказался об изменении налоговой системы. Глава государства поднял этот вопрос на встрече с кандидатами в президенты, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, следует создать такую систему, которая останется стабильной на протяжении минимум шести лет.

«Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными», - отметил президент.

Тема станет одной из самых серьезных в парламенте. Правительство предложит свои решения по этому вопросу. Путин выразил надежду на то, что удастся найти выверенные решения и прийти к золотой середине.

В 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 миллиарда рублей, полученных от повышенной ставки НДФЛ в 15% для россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей. Лидером по сбору средств стала Москва, сообщили в Федеральной налоговой службе. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем - Подмосковье.

Рубль Доходы Налоги Владимир Путин ФНС РФ
18 марта 2024, 17:36
Альтернатива SWIFT появится в Крыму
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В Крыму начали работу над созданием альтернативы SWIFT. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» постоянный представитель республики при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», - уточнил он.

Это система безвалютных зачетов по товарообмену, когда банки со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Мурадов добавил, что пока проблема расчетов не решена: банкам России приходится работать в условиях жестких санкций, а зарубежные партнеры боятся новых ограничений.

Ранее Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT. В МИД страны отметили, что использование альтернативы международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей обезопасит страны Африки.

Иран предложил запустить собственную систему банковских сообщений для членов БРИКС. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что будущий аналог SWIFT в рамках межправительственной организации создадут с использованием цифровой валюты и технологии блокчейна.

Банки Крым Санкции Россия
18 марта 2024, 10:54
ФНС назвала регионы с наибольшими сборами налогов с состоятельных россиян
РИА «Новости»
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В прошлом году в федеральный бюджет поступило 159,5 миллиарда рублей, полученные от повышенной ставки НДФЛ в 15% для высокооплачиваемых россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей. ФНС назвала регионы, которые обеспечили наибольшие вливания от так называемого налога на богатых, сообщил РБК.

За год увеличенная ставка налога на доходы пополнила бюджет на 7%, составив около 2,4% от общих сборов НДФЛ в 6,54 триллиона рублей.

Лидерами по сбору средств стала Москва. Столица пополнила бюджет на 78,8 миллиарда рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург с 14,73 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Подмосковье - 11,18 миллиарда рублей.

Далее идут Краснодарский край и Свердловская область.

От дивидендов физически лиц из почти 160 миллиардов рублей, собранных за счет повышенного налога в федеральный бюджет, поступило 68,7 миллиарда. В 2024 году в России спрогнозировали поступление НДФЛ за счет увеличенной ставки примерно в 176 миллиардов рублей.

Санкт-Петербург Рубль Доходы Налоги НДФЛ Москва

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