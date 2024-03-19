Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в Евросоюзе

Документы, по данным издания, подпишут в ближайшие дни. Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в размере 95 евро за тонну. По подсчетам специалистов, это спровоцирует повышение цен минимум на 50% и сократит спрос.

Кроме зерна новую пошлину введут для семян масличных культур и продуктов их переработки. Таким способом Евросоюз решил «успокоить фермеров» и некоторые страны.

«Цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме , в то время как Россия очень конкурентоспособна на рынках зерновых и оказывает значительное давление», - заявил автор статьи.

Польские фермеры бастовали против ввоза дешевого и некачественного украинского зерна. Правительство Украины согласилось на введение экспортных ограничений.