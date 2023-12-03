03 декабря 2023, 00:32

«Зелушка превратится в тыкву». Захарова высмеяла прогнозы Кирби по Украине

Телеканал «360»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о поддержке Украины. Дипломат опубликовала свой вопрос в Telegram-канале.

Кирби на брифинге для журналистов накануне сказал, что у США есть время до конца года, прежде чем станет слишком трудно поддерживать Украину. Политик констатировал, что конец года уже скоро.

«Часы пробьют полночь, и Зелушка превратится в тыкву?» - задала вопрос Захарова.

Голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Из-за разногласий его могут перенести на более поздний срок.

В Европе Украину назвали «бездонной бочкой». Направленная Западом помощь исчезает бесследно, не принося результата. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику и заявила, что деньги налогоплательщиков идут не на помощь немецким бедным детям, а на финансирование ВСУ.

США Владимир Зеленский Мария Захарова Украина
01 декабря 2023, 13:19
Доллар снова превысил 90 рублей
Unsplash
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Курс доллара на Московской бирже впервые за 10 дней превысил отметку в 90 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По состоянию на 12:54 курс доллара расчетами на завтра подскочил на 56 копеек до 90,01 рубля. В последний раз такие расценки фиксировали 20 ноября. Евро увеличился еще сильнее, на 75 копеек, до 98,16 рубля. Юань подорожал на 10 копеек до 12,59 рубля.

В августе курс доллара превысил 100 рублей , но после октябрьского решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% начал укрепляться. Финансист Александр Лосев заявил, что на курс повлиял также указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторых крупных экспортеров. Он сказал, что развитие ситуации зависит от торгового и платежного балансов страны, и допустил доллар по 80 рублей. Прежний курс он назвал необоснованно завышенным.

Доллары США Курс валют Курс доллара
01 декабря 2023, 11:26
Рекордный спрос на смартфоны в России связали с повышением зарплат в некоторых отраслях
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Абсолютный рекорд продаж смартфонов поставили с начала 2023 года в России. Рынок не только восстановился, но и превзошел результаты прошлых лет. Собеседники «Известий» связали это с отложенным спросом, маркетинговыми акциями и повышением зарплат.

Несмотря на санкции и уход некоторых компаний , с января по ноябрь в стране продали 27 миллионов мобильных телефонов - больше, чем в доковидном 2021 и самом благополучном для рынка 2020 годах. По итогам года объем продаж увеличится до 34 миллионов штук, и это станет абсолютным рекордом.

«Видим усиление позитивного настроения потребителей и реализацию отложенного спроса. Другими драйверами можно назвать появление новинок и усиление активности китайских производителей , которые активно конкурируют между собой», - сказал руководитель департамента «Телеком» «М.Видео - Эльдорадо» Сергей Уваров.

Неназванный представитель рынка заявил, что рост продаж вызвала маркетинговая активность торговых сетей. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сказал, что обстановка стабилизировалась, и люди перестали экономить, как в 2022 году. К тому же в отраслях с острым дефицитом кадров, например, IT, выросли зарплаты.

Партнер Comnews Research Леонид Коник связал рост продаж с расширением зоны охвата мобильным интернетом. Один только «Ростелеком» в 2023 году установил 2832 базовые станции стандарта LTE в населенных пунктах населением меньше 500 человек.

Одновременно с ростом продаж повысились цены на смартфоны. В августе аналитический центр GS Group заявил, что телефоны подорожали почти на треть.

Смартфоны Магазины Бизнес Деньги
01 декабря 2023, 11:17
Совкомбанк начал сбор заявок в рамках IPO
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Совкомбанк начал сбор заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO). Заявку на приобретение акций можно подать до 14 декабря через ведущих российских брокеров, включая сам Совкомбанк. Кредитная организация планирует привлечь 10 миллиардов рублей, сообщила ее пресс-служба.

IPO пройдет с листингом на Московской бирже. Участвовать может широкий круг инвесторов, включая физлиц. Торги акциями должны стартовать 15 декабря.

Ценовой диапазон IPO установили на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за акцию. Такая сумма соответствует рыночной капитализации Совкомбанка без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. В банке отметили, что уже получили от ряда крупных институциональных инвесторов заявки на участие в размещении в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Совкомбанк входит в топ-10 кредитных организаций по размеру активов с долей рынка 1,6%.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказал журналистам, как сделать самые надежные финансовые вложения в 2024 году.

Банки Деньги
01 декабря 2023, 04:49
Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре
Freepik
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В декабре некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», - пояснила экономист.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по инвалидности и потери кормильца проиндексируют на 7,5%. С учетом новогодних праздников повышенную пенсию россияне получат в декабре 2023 года.

Россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии, если накопят определенное количество пенсионных баллов и пенсионный стаж. Для этого необходимо работать официально и получать белую зарплату.

Пенсия Пенсионеры

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