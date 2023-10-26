«Я не зря с таким пафосом анонсирую этот совет директоров: как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023-м и, прежде всего, в 2024 году», - сказал он.

По состоянию на октябрь инфляция в России достигла 6,5%. Дмитрий Пьянов предположил, что по итогам года она превысит прогноз Центробанка в 6-7%. Аналитики ВТБ, по его словам, предсказали повышение ключевой ставки до 14-15%.

Дмитрий Пьянов не исключил, что решения регулятора негативно скажутся на портфелях ценных бумаг с фиксированной ставкой на балансах всех кредитных организаций. Предыдущее повышение ключевой ставки привело к сокращению чистой прибыли ВТБ в третьем квартале на 40% по сравнению со вторым.

Заседание Центробанка намечено на 27 октября. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сказал, что ключевую ставку понизят, если замедлится инфляция.