26 октября 2023, 13:59

Заседание Центробанка по ключевой ставке определит ситуацию в 2023 и 2024 годах — ВТБ

РИА «Новости»
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Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке станет таким же судьбоносным, как битва при Ватерлоо. Оно определит судьбу банковского и финансового рынков до конца текущего и на весь 2024 год, заявил на брифинге первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировал РБК.

«Я не зря с таким пафосом анонсирую этот совет директоров: как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023-м и, прежде всего, в 2024 году», - сказал он.

По состоянию на октябрь инфляция в России достигла 6,5%. Дмитрий Пьянов предположил, что по итогам года она превысит прогноз Центробанка в 6-7%. Аналитики ВТБ, по его словам, предсказали повышение ключевой ставки до 14-15%.

Дмитрий Пьянов не исключил, что решения регулятора негативно скажутся на портфелях ценных бумаг с фиксированной ставкой на балансах всех кредитных организаций. Предыдущее повышение ключевой ставки привело к сокращению чистой прибыли ВТБ в третьем квартале на 40% по сравнению со вторым.

Заседание Центробанка намечено на 27 октября. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сказал, что ключевую ставку понизят, если замедлится инфляция.

Банки Деньги Центробанк Экономика
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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