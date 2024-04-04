04 апреля 2024, 10:30

Зарубежные патенты решили «параллельно импортировать» в Россию

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В России создадут межведомственную комиссию по параллельному импорту патентов. Ее сделают ответственной за использование зарубежных изобретений и промышленных образцов без разрешения правообладателей, сообщил РБК.

Кабмин по поручению президента России Владимира Путина согласовал постановление о создании подкомиссии по вопросам использования изобретений, промышленных образцов и полезных моделей при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган займется принудительным лицензированием - выдачей разрешений на использование зарубежной интеллектуальной собственности без согласия обладателей прав ради общественных интересов и нацбезопасности.

Патенты начнут «параллельно импортировать» только в исключительных случаях и при соблюдении списка требований. Например, подать заявку смогут компании, 75% акций которых принадлежат гражданину России или государству, и потребуется отказ владельца патента или отсутствие ответа в установленный срок.

Многие производители, ушедшие из России в 2022 году, вернулись на рынок через параллельный импорт. Среди них Electrolux и Zanussi. Экономист Александр Дудчак допустил, что этот механизм отменят, когда появятся альтернативные поставщики или отечественные производители.

Бизнес Экономика Импортозамещение
04 апреля 2024, 08:42
Вместо магазинов IKEA в России откроют термы
Global Look Press
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В торгово-развлекательных центрах «Мега» в России вместо магазинов IKEA могут открыть термальные комплексы «Термолэнд». Группа компаний «Основа» начала вести переговоры с новым владельцем арендных площадей, сообщил «Коммерсант».

Газпромбанк выкупил ТРЦ «Мега». В 2022 году сеть IKEA ушла из России , и освободившиеся 400 тысяч квадратных метров торговых площадей предложили новым арендаторам. В 10 из 15 торговых центров могут открыть термальные комплексы.

Президент и совладелец ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил проведение переговоров. Он объявил, что первый «Термолэнд» запустят в Казани. Предварительных договоренностей достигли еще в 2023 году.

Участники рынка заявили, что владельцам ТРЦ «Мега» придется искать дополнительных арендаторов, так как термы не смогут занять все освободившиеся метры. По информации издания, на площади бывшей IKEA претендовал также производитель товаров для сна «Аскона».

Товары шведского бренда разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Этим правом воспользовались 22 компании.

Магазины Бизнес Деньги IKEA
04 апреля 2024, 07:57
Российских вкладчиков предупредили о снижении ставок по краткосрочным депозитам
РИА «Новости»
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Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне. В скором времени коммерческие банки могут снизить процент по краткосрочным депозитам, заявил агентству «Прайм» главный аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16%, по его словам, закрепило депозитные ставки на локальных максимумах и показало продолжение жесткой денежно-кредитной политики. Богдан Зварич предположил, что на апрельском заседании регулятор сохранит ставку на прежнем уровне и подаст сигнал о будущем снижении.

«В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле», - сказал он.

Большинство ипотечных кредитов в России оформили на срок более 25 лет. Доля долгосрочной ипотеки возросла на 10%.

Банки Кредиты Деньги
04 апреля 2024, 01:14
Госдолг России в 2023 году превысил 25 триллионов рублей
РИА «Новости»
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Объем государственного долга России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные следуют из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.

«Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП», - сказано в документе.

Внутренний долг увеличился на 10,8%, внешний долг в иностранной валюте уменьшился, а в рублевом эквиваленте увеличился.

В документе также указано, что госдолг регионов увеличился на 424,8 миллиарда рублей. Источник долга - бюджетные кредиты, которые регионы получают на инфраструктурные проекты.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов отметил , что госдолг РФ находится на невысоком уровне и по итогам 2024 может составить меньше заявленных 17%.

Долги Рубль Минфин РФ Россия Кредиты Госдолг
03 апреля 2024, 23:21
Кадыров предложил чиновникам оплатить долги жителей республики
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги граждан в местных магазинах. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

По его словам, жители республики нередко покупают продукты в магазинах в долг. Такая практика распространена в регионе.

«Будет хорошо, если каждый [чиновник] <…> оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», - сказал он.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как российские военнослужащие уничтожают диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении. Он отметил, что прорыва границы не произошло благодаря грамотной и эффективной работе подразделений ВС России.

Долги Чечня Рамзан Кадыров Россия Чиновники Магазины

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