Зарубежное вино дешевле 700 рублей исчезнет из российских магазинов

«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс „умирания“ этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», - сказал он.

В августе 2023 года таможенную пошлину на импортные вина подняли с 12,5% до 20%. С мая следующего года повысят ставки акциза независимо от страны-производителя - с 34 до 108 рублей на тихие вина и с 45 до 141 на игристые. Некоторые производители смогут получить налоговый вычет, если направят его на развитие хозяйства.

Максим Каширин заявил, что скажутся также экономические проблемы стран-производителей. По его словам, в Европе подскочили цены на стеклотару, транспорт, электричество и картон. Все это отразится на категории зарубежных вин стоимостью до пяти евро за бутылку - этот сегмент в России просто исчезнет.

Вслед за повышением цен импортного вина подорожает и российское, предупредил он. Спрос на дорогое вино ниже, а конкуренция выше. Представитель Simple Group заявил, что правительство неправильно подошло к поддержке отечественной отрасли.

Дешевые вина из Италии, Франции и Испании заменят напитками из Аргентины, ЮАР и Чили, объявила торговая компания Fort. Они и до введения заградительных пошлин занимали часть рынка.