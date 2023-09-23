Зарплаты в восьми регионах будут расти на 10% и выше в ближайшие годы

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«Номинальный рост зарплаты на уровне 10% или выше в среднем за четыре года продемонстрируют восемь регионов», - написало издание.

В Кемеровской области доходы вырастут на 11,1%, в Челябинской - на 10,8%, в Дагестане - на 10,6%. Также подъем платы произойдет в Забайкальском крае на 10,2%, в Мордовии и Воронежской области - на 10,1% в каждом регионе. Ярославская и Владимирская области продемонстрируют рост зарплат на 10%.

Увеличение доходов россиян будет происходить на фоне низкого уровня безработицы на всем прогнозном горизонте 2024–2026 годов, говорил ранее глава министерства экономического развития России Максим Решетников.

С 1 января 2024 года в России минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и превысит 19 200 рублей. Это позволит увеличить зарплаты более 4,5 миллиона россиян. Кроме того, увеличение МРОТ приведет к росту размера пособий.

Минэкономразвития России назвало регионы, где ожидается наибольший рост зарплат в 2023–2026 годах. В лидерах оказались Кузбасс, Челябинская область и Дагестан, написал РБК.