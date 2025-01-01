01 января 2025, 05:24

Зарплаты российских бюджетников проиндексировали с 1 января

РИА «Новости»
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Зарплаты сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров в России проиндексировали с 1 января 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюджет Соцфонда РФ.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <…> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году на 10,2%, в 2027 году на 8,3% с 1 января», - говорится в бюджете Соцфонда.

Речь идет о зарплатах работников культуры, врачей, педагогов, соцработников и отдельных категорий госслужащих.

На такой же процент повысят зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работникам лесных хозяйств. При этом индексация не коснется судей, депутатов и сенаторов.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в феврале 2025 года пенсии дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции, писал RT.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об индексации страховых пенсий на 7,3% с 1 января 2025 года.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры МЧС РФ Врачи Учителя Россия Зарплаты Деньги
01 января 2025, 03:23
С наступлением Нового года в России повысились пенсии
РИА «Новости»
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Страховые пенсии в России увеличились на 7,3%. В феврале произойдет новая индексация до уровня инфляции, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Сейчас уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», - сообщил министр Антон Котяков.

Плановая индексация коснулась как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжил трудиться. Министр напомнил, что по закону правительство имеет право пересмотреть повышение в зависимости от уровня инфляции. Корректировка произойдет в следующем месяце. Котяков сообщил, что 37 миллионов человек получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

В апреле на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Их получат инвалиды, неработоспособные россияне, люди с недостаточным трудовым стажем и другие категории.

Пенсия Пенсионеры Минтруд РФ Россия Деньги
31 декабря 2024, 20:25
Набиуллина призвала россиян забыть про курс доллара во время праздников
РИА «Новости»
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Зимние каникулы лучше посвятить празднованию Нового года и общению с близкими, а не следить за скачками валютного курса. Такое заявление председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной появилось в официальном Telegram-канале регулятора.

Причиной появления подобного сообщения стали резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex. За последние два дня американская валюта подорожала со 103 рублей почти до 114 рублей.

При этом российский рубль регулярно отыгрывал падение, но не всегда удачно. Причины такой волатильности неизвестны. Но глава финансового регулятора не увидела в этом ничего необычного и успокоила россиян.

«Гражданам не стоит обращать внимание на скачки валюты, а лучше посвятить время празднованию и общению с близкими. Все стабилизируется», - пообещала Эльвира Набиуллина.

На сайте Центробанка последний установленный курс доллара датирован воскресеньем, 29 декабря. Он составил 101,68 рубля.

Праздники Россия Курс валют Новый год Курс доллара Центробанк
31 декабря 2024, 18:12
Доллар на международных торгах приблизился к курсу в 114 рублей
РИА «Новости»
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Рост курса доллара, который начался на международных валютных торгах биржи Forex, не остановился и обновил максимум 2024 года. На момент написания материала американская валюта подорожала до 113,75 рубля, прибавив сразу 2,95% после открытия, свидетельствуют данные площадки Investing.

Опубликованный график показал значительную волатильность рубля, которая повлияла на курс доллара в ходе торгов.

В течение дня за доллар давали 108,47 рубля, но после американская валюта отыгрывала падение и снова резко дорожала. Подобные «горки» на графике появились после 12:00 по московскому времени.

Что стало причиной подобной нестабильности, неизвестно.

Резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex начался в минувший понедельник, 30 декабря. Тогда за час американская валюта подорожала со 103 почти до 112 рублей, прибавив 6,16%.

Рубль Курс валют Курс доллара
31 декабря 2024, 03:46
В России анонсировали повышение социальных пенсий
Unsplash
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В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости», кто именно получит повышенную сумму.

«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», - сказала она.

Ежемесячная выплата, по словам депутата, предназначена для инвалидов, неработоспособных граждан, детей и пенсионеров с недостаточным стажем работы. Бессараб сообщила, что траты на соцпенсии на 2026 и 2027 годы уже предусмотрены, но в случае изменения бюджета фонда социального и пенсионного страхования их скорректируют.

Выплаты работающих и неработающих пенсионеров увеличатся с января на 7,3%. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что средний размер пенсии по старости в России составит 24059,12 рубля.

В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости» , кто именно получит повышенную сумму.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги

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