Запрет на работу «недружественных» коллекторов не одобрили в Минэкономики

Представитель Минэкономразвития пояснил, что решение по этому документу можно выработать с учетом позиции всех заинтересованных ведомств.

Известно, что в проекте Минюста предусматривается запрет любых действий, направленных на возвращение долга с граждан РФ, если они связаны с «недружественными» государствами. Речь идет об учредителях, собственниках и юрлице, в которое входит иностранец - гражданин страны, совершавшей недружественные шаги в отношении России. Проверка организации на наличие таких связей возложена на ФСПП.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России много сторонников даже в недружественных государствах. Они поддерживают традиционные ценности, а также готовы внедрять российские идеи в экономической сфере.