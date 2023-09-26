Запрет на переводы денег иностранцев со счетов брокеров России продлили

Читайте нас в:

Под ограничения попадут как физические лица, так и иностранные компании, открывшие счета у российских брокеров и доверительных управляющих.

«Решение приняли для поддержания финансовой стабильности», - заявили в пресс-службе регулятора.

В последний раз Центробанк ограничивал переводы с брокерских счетов для иностранцев в апреле. Тогда конечным сроком действия постановления называли 30 сентября.

На минувшей неделе заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил о рассмотрении правительством целого ряда мероприятий по восстановлению валютного контроля , чтобы удержать объемы уходящего капитала в дружественные страны и стабилизировать курс рубля.

Против такой инициативы выступил Центробанк. Регулятор подчеркнул, что ужесточение мер в отношении валюты не требуется и достаточно уже введенных ограничений.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.