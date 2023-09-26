Запрет на переводы денег иностранцев со счетов брокеров России продлили
Введенное в апреле 2022 года ограничение на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров продлили на шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба Центробанка, новое решение вступит в силу с 1 октября.
Под ограничения попадут как физические лица, так и иностранные компании, открывшие счета у российских брокеров и доверительных управляющих.
«Решение приняли для поддержания финансовой стабильности», - заявили в пресс-службе регулятора.
В последний раз Центробанк ограничивал переводы с брокерских счетов для иностранцев в апреле. Тогда конечным сроком действия постановления называли 30 сентября.
На минувшей неделе заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил о рассмотрении правительством целого ряда мероприятий по восстановлению валютного контроля , чтобы удержать объемы уходящего капитала в дружественные страны и стабилизировать курс рубля.
Против такой инициативы выступил Центробанк. Регулятор подчеркнул, что ужесточение мер в отношении валюты не требуется и достаточно уже введенных ограничений.
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