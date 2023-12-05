05 декабря 2023, 09:44

Запись разговора и тщательная проверка. Порядок выдачи кредитов в России предложат изменить

РИА «Новости»
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Ради борьбы с мошенничеством в России предложат изменить порядок оформления кредитов. Банки в случае принятия поправок обяжут записывать разговоры с клиентами, уточнять у них цель кредита и рассказывать о рисках. Сенатор Артем Шейкин рассказал об этом ТАСС.

«Необходимо более жестко контролировать банки из-за практики выдачи кредитов, ориентированной на максимальное предоставление, а порой навязывание услуг. Доходит до того, что за сутки одна из жертв телефонного мошенничества умудрилась получить четыре кредита в разных банках», - объяснил Шейкин.

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» разрабатывали с участием прокуратуры Москвы на основе реальных случаев обмана.

Авторы законопроекта предложат изменить алгоритм выдачи кредита - обяжут банки уточнить цель оформления ссуды, источник погашения и возможные риски. Менеджерам предстоит удостовериться в том, что клиент решил взять кредит по своей воле, и рассказать ему об ответственности.

Разговоры обяжут записывать на диктофон, аудиозапись поможет следствию. При неисполнении правил договор, по словам Шейкина, аннулируют и освободят заемщика от необходимости возвращать деньги. Сенатор внесет законопроект в начале 2024 года.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело телефонных мошенников , которые, по версии следствия, обманули 240 россиян на 84,6 миллиона рублей. Обвиняемые звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банков.

Банки Мошенничество Кредиты Деньги
05 декабря 2023, 08:24
Курс евро впервые за месяц превысил 99 рублей
Unsplash
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При открытии торгов на Московской бирже курс евро впервые с 7 ноября превысил 99 рублей. Котировки этой валюты подскочили почти на 0,7%, сообщил «Коммерсант».

По состоянию на 07:37, евро вырос до 99,16 рубля, на 0,67%. В последний раз настолько высокий курс фиксировали 7 ноября. Доллар утром 5 декабря стоил 91,45 рубля с ростом на 0,56%, юаня - 12,7 рубля, на 0,5%.

Очередной максимум показала в начале декабря американская валюта. Ее курс превысил 90 рублей. Издание связало ослабление российской валюты с решением ОПЕК сократить добычу нефти.

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее предупредил о незначительном укреплении рубля в будущем. По его словам, восстановился инвестиционный и потребительский спрос.

Укрепить отечественную валюту призван указ президента о продаже валютной выручки , которую в октябре нарастили на 36%.

Евро Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро
04 декабря 2023, 12:31
«Невозможно и неэффективно». Минфин отстранился от переговоров об обмене замороженных активов
РИА «Новости»
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Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по поводу обмена заблокированных зарубежных активов. Замминистра Иван Чебесков заявил на конференции «Розничный инвестор: новое время — новые возможности», что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив. Его процитировал РБК.

Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по поводу обмена заблокированных зарубежных активов. Замминистра Иван Чебесков заявил на конференции «Розничный инвестор: новое время - новые возможности», что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив. Его процитировал РБК.

«Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами. Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать», - сказал Чебесков.

По словам замминистра, Минфин в этой ситуации отстранился и занял позицию стороннего наблюдателя. Чебесков заявил, что рынок, в том числе заинтересованные в обмене иностранные инвесторы, сам начал работать над решением проблемы.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов зарубежных инвесторов на заблокированные за рубежом средства россиян.

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол заявил «Известиям» , что эта мера поможет подпавшим под санкции россиянам.

Госдеп США объявил, что не разблокирует средства, пока российское государство не компенсирует Украине последствия конфликта.

Минфин РФ Россия Деньги Экономика
04 декабря 2023, 09:40
Объем нераспроданного жилья в российских новостройках обновил рекорд
РИА «Новости»
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Доля нераспроданных строящихся квартир в России достигла 67%. Это максимальный объем за все время ведения такой статистики, сообщил РБК.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» на 1 ноября 2023 года, в российских новостройках остались невостребованными 71,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,4 миллиона квадратных метров больше, чем год назад.

Доля нераспроданных квартир достигла рекордного за все время подсчетов объема - 67% всей жилплощади, которая находится на стадии строительства.

Больше половины, 44 миллиона квадратных метров, уже выставили на продажу. Остальные пока не предлагали потенциальным покупателям.

Предыдущий рекорд по объему невостребованной жилплощади поставили в декабре 2022 года, когда строители не могли продать 66% жилья площадью 66 миллионов квадратных метров. Подсчеты начали вести с января 2020 года.

За последние четыре года однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза. Резкий скачок цен произошел в 2022 году.

Строительство Недвижимость Деньги
04 декабря 2023, 09:17
Стоимость биткоина достигла максимума за более чем полтора года
Global Look Press
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Биржевая стоимость биткоина поднялась выше 40 тысяч долларов впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 04:56 по московскому времени стоимость биткоина составила 40 796 долларов. Таким образом, за сутки цена валюты увеличилась более чем на тысячу долларов.

Объем торговли биткоинами вышел на минимум в конце августа. Криптоинвесторы объясняли эту ситуацию уходом с рынка большого числа крупных розничных покупателей.

Глава Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин отмечал, что в ближайший год курс биткоина имеет возможность побить собственные рекорды , которые были на пике расцвета электронной валюты.

В сентябре об уходе из России объявила крупная криптовалютная биржа Binance. Руководство платформы продало свои активы компании CommEX, переход на новую систему займет около года.

Криптовалюты Деньги

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