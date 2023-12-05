Запись разговора и тщательная проверка. Порядок выдачи кредитов в России предложат изменить

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«Необходимо более жестко контролировать банки из-за практики выдачи кредитов, ориентированной на максимальное предоставление, а порой навязывание услуг. Доходит до того, что за сутки одна из жертв телефонного мошенничества умудрилась получить четыре кредита в разных банках», - объяснил Шейкин.

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» разрабатывали с участием прокуратуры Москвы на основе реальных случаев обмана.

Авторы законопроекта предложат изменить алгоритм выдачи кредита - обяжут банки уточнить цель оформления ссуды, источник погашения и возможные риски. Менеджерам предстоит удостовериться в том, что клиент решил взять кредит по своей воле, и рассказать ему об ответственности.

Разговоры обяжут записывать на диктофон, аудиозапись поможет следствию. При неисполнении правил договор, по словам Шейкина, аннулируют и освободят заемщика от необходимости возвращать деньги. Сенатор внесет законопроект в начале 2024 года.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело телефонных мошенников , которые, по версии следствия, обманули 240 россиян на 84,6 миллиона рублей. Обвиняемые звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банков.