Западные инвестиции россиян оказались заморожены

По данным агентства, инвестициями занимается треть россиян. Большая часть из них вложились в акции (62%), 33% - в облигации, 29% - в валюту, 23% - в ПИФы, 15% - в драгметаллы, 12% - в криптовалюту и 9% - в бизнес.

До СВО многие россияне предпочитали хранить накопления в ценных бумагах крупнейших американских корпораций - от Coca-Cola до Microsoft. Теперь все эти активы заморожены, а перспективы разблокировки туманные.

«Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид», - объяснила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Теоретически замороженные активы можно продать - но с дисконтом около 80%.

ЦБ недавно предложил обменивать замороженные российские активы на западные, напомнил профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев. По словам эксперта, основная проблема этой инициативы в том, что в России заморожено в разы меньше иностранных активов.

Эксперты советуют инвесторам выбирать активы той страны, в которой у них гражданство и брокерский счет. Например, в России стабильно хорошую динамику показывает «Мосэнерго» и компании сотовой связи. А инвестиции в серебряные или золотые монеты выгоднее покупки слитков.

«Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное - изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями», - заявил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа посоветовал россиянам инвестировать отложенные для детей деньги , чтобы защитить их от инфляции.