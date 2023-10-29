29 октября 2023, 22:26

Западные инвестиции россиян оказались заморожены

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Недружественные страны заморозили активы не только крупных российских компаний, но и простых граждан страны. Россияне, до СВО вложившиеся в ценные бумаги иностранных компаний, не могут получить доступ к своим активам. Об это рассказало РИА «Новости».

По данным агентства, инвестициями занимается треть россиян. Большая часть из них вложились в акции (62%), 33% - в облигации, 29% - в валюту, 23% - в ПИФы, 15% - в драгметаллы, 12% - в криптовалюту и 9% - в бизнес.

До СВО многие россияне предпочитали хранить накопления в ценных бумагах крупнейших американских корпораций - от Coca-Cola до Microsoft. Теперь все эти активы заморожены, а перспективы разблокировки туманные.

«Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид», - объяснила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Теоретически замороженные активы можно продать - но с дисконтом около 80%.

ЦБ недавно предложил обменивать замороженные российские активы на западные, напомнил профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев. По словам эксперта, основная проблема этой инициативы в том, что в России заморожено в разы меньше иностранных активов.

Эксперты советуют инвесторам выбирать активы той страны, в которой у них гражданство и брокерский счет. Например, в России стабильно хорошую динамику показывает «Мосэнерго» и компании сотовой связи. А инвестиции в серебряные или золотые монеты выгоднее покупки слитков.

«Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное - изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями», - заявил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа посоветовал россиянам инвестировать отложенные для детей деньги , чтобы защитить их от инфляции.

Инвестиции Санкции
30 октября 2023, 05:06
Стало известно, какая выплата резко вырастет в 2024 году
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Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 — в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист объяснил, что обязательства по оплате больничного распределены между работодателем и Социальным фондом. По закону работодатель оплачивает три первые дня больничного, все остальные дни - Социальный фонд.

В этом году максимальная сумма, на которую может рассчитывать работник за день нахождения на больничном, составляет 2737 рублей. Получить ее могут люди, у которых восемь и более лет страхового стажа. В противном случае сумма выплат будет ниже.

При этом в проекте бюджета Соцфонда на 2024 год на выплаты по больничному заложена сумма 4100 рублей, а в 2025-м году - 5674 рубля.

Ранее руководитель Департамента социального развития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов рассказал, как пенсионеры могут увеличить размер своих социальных выплат в полтора раза.

Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 - в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Пенсия Выплаты в России Больничный
29 октября 2023, 04:26
IT-специалист назвал переводы, из-за которых могут заблокировать банковскую карту
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Искусственный интеллект может заблокировать банковскую карту за нетипичные операции клиента. А вот сообщения о назначении перевода никакой роли для ИИ не имеют. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Наиболее частая и веская причина для блокировки карты - регулярное снятие крупных сумм, особенно, сразу после зачисления денег.

По словам эксперта, выводы о безопасности той или иной операции искусственный интеллект делает на основе математических моделей. Для подозрительных или нетипичных операций может потребоваться дополнительная проверка.

Переводы между людьми, связанными родственными или рабочими отношениями, скорее всего, не вызовут подозрений системы, в отличие от переводов незнакомцам. При этом строка «назначение платежа» не имеет особенного значения для искусственного интеллекта.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества с банковскими картами. Юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники под видом сотрудников сотового оператора уговаривают свою жертву перезаключить договор на использование номера телефона. В ходе разговора мошенник узнает у собеседника код из СМС и убеждает пройти по ссылке, после чего получает доступ к карте жертвы и ее аккаунту на «Госуслугах».

Банки Мошенничество Деньги
28 октября 2023, 19:09
Россиянам объяснили, когда нужно платить налог за банковские вклады
РИА «Новости»
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В России сняли мораторий на банковские вклады, которые превышали установленный лимит. Ранее их не облагали налогом на прибыль, какой будет ситуация сейчас, объяснил «Российской газете» член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Депутат напомнил, что сумму налога рассчитывают по ключевой ставке Банка России, которая составляет 15%. Если умножить это число на один миллион рублей, то получится порог.

«Уплатить налог в этом году придется тем, кто заработает на депозите свыше 150 000 рублей», - сказал он.

Налог стандартный - 13%, уточнил Чаплин. Парламентарий также обратил внимание, что налог не распространяется на вклады с процентной ставкой менее 15%, а также на доходы по счетам эскроу.

С учетом недавнего повышения ключевой ставки , размещать вклады в российских банках будет выгодно. За год можно будет существенно заработать, добавил депутат.

Банки Россия Налог на проценты по вкладам в России Центробанк
28 октября 2023, 18:08
Россиянам назвали лучшее время для покупки валюты в банках
РИА «Новости»
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Курс иностранных валют в российских банках становится самым выгодным во время работы Московской биржи. Клиенты банков могут купить иностранные деньги по курсу, который максимально приближен к биржевому. Об этом со ссылкой на пресс-службу банков «Зенит» и «Тинькофф» сообщило РИА «Новости».

Собеседники агентства подчеркнули, что обмен или покупку валюты лучше всего проводить в период с 10:00 до 17:00, когда идут торги. Банки в этот момент выставляют собственные курсы, ориентируясь на данные биржи.

Как пояснили в «Тинькофф», банковский курс доллара выше на 1%, а евро - на 3%.

После закрытия торгов банки расширяют спред между покупкой и продажей. Это называется «ночной курс», который действует до следующего дня.

«На этот период банк страхуют свои валютные риски, так как совершенные в этот период клиентами операции перекрываются банком на бирже следующим днем по заранее неизвестному курсу», - пояснили в банке «Зенит».

В минувшую пятницу курсы доллара и евро резко пошли вниз после объявления о повышении к лючевой ставки Центробанком России до 15%. Доллар опустился до 92,74 рубля, курс евро к середине дня колебался на уровне 97,83 рубля. Но к закрытию европейская валюта смогла отыграть потерянные позиции до 99,58 рубля.

Евро Банки Доллары США Россия Курс валют Курс доллара Курс евро

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