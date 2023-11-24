24 ноября 2023, 14:25

Зампред ВТБ Пьянов сравнил решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Центробанк России не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в стране. Поэтому у него есть основания для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря. Сложившаяся ситуация стала «неоконченной битвой при Ватерлоо», заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировал РБК.

Пьянов ранее сравнивал октябрьское заседание ЦБ со сражением армии Наполеона. Тогда регулятор поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 15% годовых. Это стало большой неожиданностью для многих участников финансового рынка.

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, <…>, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена», - подчеркнул Пьянов.

По его словам, Банк России провел лишь первую «атаку». Однако регулятор понимает, что в борьбе с инфляцией мешают контратаки «французской кавалерии».

Первый зампред ВТБ перечислил пять факторов, доказывающих, что Центробанк пока не достиг нужных целей. В данный список вошли темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, ожидания роста зарплат в 2024 году, запланированное увеличение бюджетных расходов, а также желание розничных поставщиков «двузначно» поднять цены в предстоящем квартале.

Поэтому в ходе декабрьского заседания ЦБ может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых, или сохранить ее на текущем уровне в 15%.

«Я бы, если бы сидел в совете директоров, голосовал бы за увеличение ставки до 16% в этой ситуации», - высказался топ-менеджер.

Ранее экономист Андрей Марголин заявил, что россияне смогут платить меньший налог после роста ключевой ставки. Он объяснил, что все зарплаты выше 150 тысяч, облагаются по ставке 13%, как и подавляющее большинство доходов, которые получают граждане РФ.

Банки ЦБ РФ Россия Деньги Центробанк
24 ноября 2023, 19:13
Центробанк ужесточил лимиты на выдачу кредитов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Банк России на первый квартал 2024 года установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Благодаря этому доля потребительских кредитов снизится с 31 до 20%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. Решение приняли для того, чтобы ограничить закредитованность граждан с высокой долговой нагрузкой», - указали в Центробанке.

После введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%.

«Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что снизит риски граждан, банков и МФО», - добавили в ЦБ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году. Это может произойти в случае торможения роста цен.

Кредиты Центробанк
24 ноября 2023, 00:48
Банки ОАЭ ужесточили контроль за российским бизнесом в стране
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Объединенных Арабских Эмиратах банки начали обращать более пристальное внимание на базирующиеся в стране российские фирмы. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это связано с усилением давления США на ближневосточную страну.

В Соединенных Штатах уже не раз говорили о необходимости лишить Россию обходить введенные против нее санкции. Поэтому в ОАЭ стали тщательнее контролировать денежные переводы компаний, которые отправляют средства в РФ.

По данным источника, транзакции теперь занимают больше времени. Иногда деньги вообще блокируют, а их происхождение ставят под сомнение, требуя дополнительные документы.

В материале указали, что США, Великобритания и ЕС усилили давление на чиновниках в Эмиратах в желании закрыть российской стороне обход санкционных ограничений.

Банки в ОАЭ, добавили журналисты, запрашивают необходимую им информацию у клиентов из любой страны. Но для россиян ситуация стала особенно острой как раз из-за объема рестрикций.

В четверг, 23 ноября, новые антироссийские санкции ввели на Украине. Под ограничения в том числе подпали компании, работающие в сферах авиации, строительства и технологий.

Банки Россия ОАЭ Бизнес
23 ноября 2023, 09:31
Кабмин отказался брать на себя обязанность регулировать цены на бензин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство не поддержало законопроект о введении предельно допустимых цен на бензин и дизтопливо из-за возможного негативного влияния на рынок. Об этом сообщили «Известия».

Проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» внесли депутаты из фракции ЛДПР. Они предложили установить сроком от трех до пяти лет предельно допустимые розничные цены на бензин и дизель, возложив эту обязанность на кабмин. Последний предложение не поддержал.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко посчитали, что ограничение цен усугубит проблему. Госрегулирование, по мнению специалистов, исказит свободное рыночное ценообразование, остановит инвестиции в развитие сетей автозаправок и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, лишит стимула продавать топливо на внутреннем рынке. Все это вызовет дефицит и неконтролируемый рост цен.

Депутаты внесли законопроект осенью, когда произошел резкий скачок цен на бензин , а южные регионы пожаловались на дефицит. Правительство временно ограничило экспорт топлива , но тогда это сказалось только на оптовых продажах.

Законы Бензин Правительство РФ
22 ноября 2023, 07:40
Российские магазины пополнят 23 зарубежных бренда одежды, обуви, электроники и товаров для дома
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На рынок России готовятся выйти 23 бренда товаров из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции. Однако часть тех, что пришли в 2023 году, уже закрылись, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на презентацию консалтинговой компании NF Group.

Больше трети, 35%, из 23 готовящихся выйти на российский рынок зарубежных брендов - иранские. На втором месте Китай - 13%. Еще по 9% придется на Белоруссию, Казахстан, Южную Корею, Турцию и ОАЭ. Из них 74% брендов представят одежду и обувь. Остальные привезут товары для дома, электронику, книги и сувениры.

«Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов. <…> Большинство турецких брендов , вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись», - заявила региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Среди тех, что уже начали бизнес в России, большинство из Турции - 58%. На втором месте производители Белоруссии, на третьем - Эстонии. На них пришлись 16% и 8% экспортеров. В 63% случаев компании выпускали одежду и обувь.

Зарубежные производители ушли из России весной 2022 года, но некоторые вернулись под новыми названиями. Например, в апреле 2023 года в Москве открылся первый Maag - бывшая Zara.

Экспорт Торговля Россия Магазины Экономика

Новости по теме