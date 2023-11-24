Зампред ВТБ Пьянов сравнил решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо

Пьянов ранее сравнивал октябрьское заседание ЦБ со сражением армии Наполеона. Тогда регулятор поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 15% годовых. Это стало большой неожиданностью для многих участников финансового рынка.

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, <…>, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена», - подчеркнул Пьянов.

По его словам, Банк России провел лишь первую «атаку». Однако регулятор понимает, что в борьбе с инфляцией мешают контратаки «французской кавалерии».

Первый зампред ВТБ перечислил пять факторов, доказывающих, что Центробанк пока не достиг нужных целей. В данный список вошли темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, ожидания роста зарплат в 2024 году, запланированное увеличение бюджетных расходов, а также желание розничных поставщиков «двузначно» поднять цены в предстоящем квартале.

Поэтому в ходе декабрьского заседания ЦБ может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых, или сохранить ее на текущем уровне в 15%.

«Я бы, если бы сидел в совете директоров, голосовал бы за увеличение ставки до 16% в этой ситуации», - высказался топ-менеджер.

Ранее экономист Андрей Марголин заявил, что россияне смогут платить меньший налог после роста ключевой ставки. Он объяснил, что все зарплаты выше 150 тысяч, облагаются по ставке 13%, как и подавляющее большинство доходов, которые получают граждане РФ.