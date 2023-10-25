«Заморозку» советских вкладов продлят до 2027 года

В документе предусмотрели полную компенсацию этих вкладов, а также вкладов в организации госстрахования, которые открыли до 1 января 1992 года. Таким образом, выплаты советских накоплений россияне будут ждать еще на год больше.

Закон приняли в России в 1995 году. Согласно ему восстановление необходимо производить через перевод средств в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Днем ранее в Госдуме в первом чтении приняли законопроект об увеличении средней страховой пенсии на 7,5% с 1 января 2024 года. В итоге средний размер выплаты неработающим пенсионерам поднимется до 22 605 рублей. Увеличение пенсий коснется более 32 миллионов россиян.