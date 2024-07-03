03 июля 2024, 20:25

Заморозку пенсионных накоплений в 2014 году назвали ошибкой

РИА «Новости»
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Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что тогда в России действовали негосударственные пенсионные фонды, которые собрали большие суммы и рассчитывали работать с полученными средствами. Но правила игры неожиданно поменялись.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение сориентировались», - заявил Аксаков.

Депутат добавил, что возвращение к нормам прошлых лет требует серьезного обсуждения и дискуссии, поскольку взгляды на этот вопрос у многих разные. По его словам, Министерство финансов точно выступит против такого шага.

До 2014 года работодатели платили в Пенсионный фонд России страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудников. Сумма делилась на страховую и накопительную пенсию. С 2014 года начал действовать мораторий, который предусматривал, что она вся уходила только в страховую часть.

Совет Федерации в среду, 3 июля, единогласно одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала решение долгожданным и важным для людей старшего поколения, которые до сих пор вносят вклад в развитие страны.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия Зарплаты
03 июля 2024, 13:40
Совет Федерации одобрил повышение пенсий работающим пенсионерам
РИА «Новости»
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Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года получил одобрение Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, решение сенаторы приняли единогласно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала одобренный документ долгожданным.

«Мы вместе - и Госдума, и Совет Федерации - с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», - заявила она.

Документ предусматривает введение после 1 января 2025 года выплат работающим пенсионерам в виде страховой пенсии и фиксированной выплаты в сумме, установленной на 31 декабря 2024 года с учетом индексации. Повышение вычислят по формуле, исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой на период работы страховой и фиксированной пенсий.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума приняла в конце июня. На повышение выплат в 2025 году направят 96,5 миллиарда рублей из государственного бюджета.

Пенсия Совет Федерации РФ Пенсионеры Законы Россия Валентина Матвиенко
03 июля 2024, 04:14
Стерлигов ответил россиянам, которые посчитали дорогим сыр за 120 тысяч рублей
Unsplash
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Цена за сыр в 120 тысяч рублей обоснована из-за сложностей в производстве продукта. Об этом заявил православный бизнесмен Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову. Россиянам, которые с этим не согласны, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство.

«Это недорого. <…> Я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову. <…> Что такое 120 тысяч? Это вообще ни о чем», - прокомментировал Стерлигов цену на один из своих сыров.

По его словам, для производства продукта ему требуется погреб с подходящими условиями.

Россиянам, недовольным ценой на сыр, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство, чтобы кормить детей натуральными продуктами.

Ранее Герман Стерлигов сообщил, что лишил наследства свою жену, дочь и двух сыновей , обвинив в их в ереси. Православными христианами и своими наследниками миллиардер назвал двух оставшихся сыновей - Михея и Сергия. Жена бизнесмена Алена сообщила, что временно живет раздельно с мужем - «разошлись по религиозным убеждениям».

Еда Рубль Продукты
03 июля 2024, 00:37
«Надежность банка не важна». Как выгодно взять ипотеку?
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Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно — если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно - если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Эксперт обратил внимание, что россияне при выборе банка для ипотечного кредитования в первую очередь обращают внимание на надежность финансовой организации. При этом, по словам Барсукова, этот показатель вообще не имеет значения.

«Надежность банка вообще не важна - вы деньги не даете, вы деньги берете. Чего люди боятся - если у банка отберут лицензию и он обанкротится, то к ним придут и скажут: отдавай весь долг сразу. Это не так. Условия кредитного договора для вас нарушены не будут. У вас кредит на каких условиях был выдан, на таких условиях вы его выдавать и будете. Просто вы будете выдавать не этому банку, а его правопреемнику. Поэтому вам абсолютно не важно, надежный банк - ненадежный», - объяснил Барсуков.

При выборе банка эксперт предложил обращать внимание на три критерия: процентная ставка, удобство обслуживания и удобство проведения сделки. Причем первый показатель для клиентов значительно важнее остальных.

«А смотреть ставки, брать кредиты в банках, которые очень дорогие как, например, Сбербанк - вообще не рекомендую», - подытожил Барсуков.

Эксперт добавил, что не ожидает снижения цен на новостройки в Москве после отмены льготной ипотеки.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека
02 июля 2024, 00:32
Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам
РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 июля повысил ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, причем минимальные теперь составят 19,5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Внесение изменений связано с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом они не коснутся программ с господдержкой.

«Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на „Домклик“ для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования - от 19,5%», - уточнила кредитная организация.

Пресс-служба банка уточнила, что ставки для ипотеки на загородную недвижимость и землю составят от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, по программам «Военная ипотека» и «Коммерческая ипотека» от 18,9% и от 21% соответственно. При этом размер ставки не будет изменен по ранее подписанным кредитным договорам.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что застройщики не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке.

Банки Россия Ипотека

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