Замглавы Минпромторга заявил о «чеболизации» российской экономики

Говоря о новой индустриализации, Осьмаков призвал восстановить критические производственные цепочки, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

«Ее частью станет запуск масштабных проектов длиной в 10-20 лет, не всегда окупаемых для бизнеса, но значимых для технологического суверенитета страны», - подчеркнул он.

Упомянув движение в сторону «чеболизации», замминистра отметил, что, когда рынок был глобальным, а кредиты - относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании.

«Чеболизацией» называют процесс формирования многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной политикой, охватывающих своей деятельностью значительную часть национальной экономики. Слово пришло в русский язык из Южной Кореи. В качестве примера чиновник привел передачу Объединенной судостроительной корпорации в управление ВТБ.

«То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала - „чеболизация“ по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», - подчеркнул Осьмаков.