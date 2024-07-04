04 июля 2024, 16:38

Замглавы Минпромторга заявил о «чеболизации» российской экономики

РИА «Новости»
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Динамика российской экономики действительно соответствует реальному запросу, однако стране нужна новая индустриализация. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в интервью РИА «Новости».

Говоря о новой индустриализации, Осьмаков призвал восстановить критические производственные цепочки, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

«Ее частью станет запуск масштабных проектов длиной в 10-20 лет, не всегда окупаемых для бизнеса, но значимых для технологического суверенитета страны», - подчеркнул он.

Упомянув движение в сторону «чеболизации», замминистра отметил, что, когда рынок был глобальным, а кредиты - относительно доступными, промышленность работала как бы сама по себе. Но как только возникли по-настоящему серьезные санкционные ограничения, появилась необходимость в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании.

«Чеболизацией» называют процесс формирования многоотраслевых холдингов с единой административно-хозяйственной политикой, охватывающих своей деятельностью значительную часть национальной экономики. Слово пришло в русский язык из Южной Кореи. В качестве примера чиновник привел передачу Объединенной судостроительной корпорации в управление ВТБ.

«То есть сейчас требуется синергия финансового, торгового и промышленного капитала - „чеболизация“ по форме, не по генезису. И этот тренд будет продолжаться», - подчеркнул Осьмаков.

Минпромторг РФ Экономика
04 июля 2024, 15:34
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
РИА «Новости»
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации военных пенсий с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Пенсии проиндексируют не на 4,5%, как планировалось, а на 5,1%. Это вызвано уточненным прогнозом инфляции.

Теперь закон передадут на рассмотрение Совета Федерации.

Ранее экономист перечислил девять категорий российских граждан, которые по закону могут получить сразу две пенсии.

Пенсия Законы Госдума РФ Военные
04 июля 2024, 12:37
Рост зарплат в России замедлится — Центробанк
РИА «Новости»
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В России в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат. Зампред Центробанка Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что это не приведет к снижению доходов.

«Скорее всего, надо ожидать, что темпы роста зарплат в предстоящие кварталы станут более умеренными, чем в предыдущие», - сказал он.

Заботкин заверил, что это не спровоцирует снижения доходов населения. Он объяснил, что работодатели не смогут продолжать увеличивать зарплаты быстрее, чем производительность труда.

Представитель регулятора подтвердил, что на июньском заседании Центробанка обсуждали повышение ключевой ставки до 17%-18%. Он допустил, что на ближайшей встрече этот вопрос вновь включат в повестку дня.

Инфляция в России , по прогнозу Заботкина, достигнет пика в июле и замедлится к августу-сентябрю.

Зарплаты Деньги Центробанк
04 июля 2024, 12:24
В ЦБ заявили об ослаблении аргументов в пользу сохранения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Аргументы для сохранения ключевой ставки Центробанка заметно ослабли на июльском заседании совета директоров, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, доводы в пользу ее повышения становятся более весомыми, сообщил ТАСС.

О том, что Банк России в июле будет обсуждать повышение ключевой ставки до 17-18% годовых Заботкин также сообщил в эфире «России 24».

В июне ее сохранили на уровне 16% в четвертый раз подряд, напомнил он. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в регуляторе рассматривали и вариант оставить ее в том же значении, и вариант поднять на один-два процентных пункта.

«Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», - заключил Заботкин.

Прогнозами о ключевой ставки он поделился с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Центробанка.

«Аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне», - указал Заботкин.

По его словам, более контактный диапазон решений будет определять набором данных, который регулятор получит на 26 июля.

«Аргументы в пользу сохранения ставки заметно ослабли», - констатировал зампред ЦБ.

ЦБ РФ Экономика
04 июля 2024, 10:42
В Центробанке допустили обсуждение повышения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Центробанк может приступить к обсуждению повышения ключевой ставки до 17-18% годовых в июле. Такое заявление сделал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в эфире канала «Россия 24».

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% - скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании», - сказал он.

По его словам, от поступающих данных будет зависеть, нужны ли перемены. В июне Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку. Она составляет 16% годовых.

Заботкин также рассказал об инфляции. Ее постепенное снижение ожидают под конец лета. Он уточнил, что пик роста цен выпадет на июль.

Как заметил глава правления Сбербанка Герман Греф , пока в стране сохранятся высокие процентные ставки. По его мнению, в конце года можно будет оценить дальнейшее развитие ситуации.

Центробанк

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