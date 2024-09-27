Закредитованность россиян вынудила Госдуму вновь взяться за коллекторов

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«Здесь, конечно, сказываются фундаментальные факторы, связанные с высоким уровнем закредитованности населения , большим объемом долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства», - сказал он.

Бархота сообщил, что в стране получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице.

К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи. Собеседник 360.ru напомнил, что некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

«И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости», - сказал специалист.

Кроме увеличения штрафов для коллекторов, в России предложили ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить оформлять больше двух займов.