27 сентября 2024, 01:49

Закредитованность россиян вынудила Госдуму вновь взяться за коллекторов

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов. Штрафы для «вышибал» составят до двух миллионов рублей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил ведущей 360.ru Регине Ореховой, почему тема взыскания долгов в России вновь стала актуальной.

«Здесь, конечно, сказываются фундаментальные факторы, связанные с высоким уровнем закредитованности населения , большим объемом долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства», - сказал он.

Бархота сообщил, что в стране получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице.

К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи. Собеседник 360.ru напомнил, что некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

«И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости», - сказал специалист.

Кроме увеличения штрафов для коллекторов, в России предложили ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить оформлять больше двух займов.

Долги Законы Госдума РФ Кредиты Деньги Коллекторы
26 сентября 2024, 23:52
Российские банки заморозили 30 тысяч подозрительных счетов за день
РИА «Новости»
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После возложения ответственности за перевод денег мошенникам российские банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил об этом на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России, сообщил РБК.

Он напомнил, что в июле вступили в силу поправки в федеральное законодательство. Теперь банки должны возвращать украденные мошенниками деньги в случае, если допустили их перевод на счета из специальной базы Центробанка.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тысяч реквизитов 25 июля этого года», - сказал Уваров.

По его словам, каждый день банки «охлаждают» около 20 тысяч подозрительных переводов. Уваров сообщил, что кредитные организации передают Центробанку реквизиты заподозренных в связи с мошенничеством счетов.

Телефонные мошенники используют разные методы кражи денег, но самым популярным в России стал сценарий с обновлением приложения банка. Вице-президент ВТБ Никита Чугунов сообщил, что в сентябре количество жалоб на такие схемы увеличилось в шесть раз.

Банки Законы Мошенничество Россия Деньги Центробанк
25 сентября 2024, 18:08
Путин назвал Россию одним из ведущих экспортеров продуктов питания
РИА «Новости»
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Россия вышла в число мировых лидеров по экспорту продуктов питания. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», - добавил глава государства.

Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию и в указе о национальных целях развития говорилось об увеличении к 2030 году несырьевого неэнергетического экспорта минимум на две трети, по сравнению с 2023-м.

«Это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время», - подчеркнул он.

В июле депутат Госдумы Ренат Сулейманов отмечал, что к концу года удастся собрать до 132 миллионов тонн зерна , из которых 80 миллионов пойдет на внутреннее потребление, а излишки можно будет продать в другие страны.

Экспорт Питание Россия Владимир Путин Продукты
24 сентября 2024, 14:33
Лучше заносить в дом. Путин — о росте частных инвестиций
РИА «Новости»
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Сложившаяся ситуация в вопросе частных инвестиций продемонстрировала, что их лучше всего «заносить в дом». Об этом на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что самое лучшее - делать вложения внутри своей страны.

«По росту частных инвестиций приходит осознание, что все лучше „заносить в дом“. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - отметил Путин.

Президент России указал на необходимость обеспечить ресурсный суверенитет России , наладить надежное снабжение сырьем и топливом. Путин отмечал, что каждый рубль государственных средств, вложенных в геологическую разведку Сибири и Дальнего Востока, привлечет в отечественную экономику как минимум 10 рублей частных инвестиций и обеспечат комплексный эффект по всей производственной цепочке.

Инвестиции Россия Владимир Путин
22 сентября 2024, 13:02
«Не должны страдать». Увеличение алиментов защитит детей от ошибок родителей
Freepik
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Пошлины за подачу искового заявления о разводе вырастут до пяти тысяч рублей. Также специалисты предложили кратно увеличить размер алиментов. Зачем это нужно, рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

Главная проблема состоит в том, что в России число одиноких родителей составляет порядка шести миллионов: пять миллионов - женщины, один миллион - мужчины. Они воспитывают детей в одиночку, напомнил эксперт.

«Увеличение алиментов - это не для сохранения брака, это для детей. <…> Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки расторжения брака, то, конечно же, главная цель - это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», - подчеркнул специалист.

Содержание ребенка обходится в среднем в 30-40 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата россиян достигает 100 тысяч рублей. При этом размер алиментов в среднем - пять тысяч рублей.

«С учетом того, что у нас средняя зарплата в России сегодня приближается к 100 тысячам рублей, обеспечить средний размеров алиментов 30-40 тысяч рублей на ребенка - это абсолютно решаемая возможная задача», - резюмировал специалист.

В Подмосковье судебные приставы за август взыскали более 14 миллионов рублей алиментных платежей. Сотрудники службы провели масштабные рейды и другие мероприятия по поиску должников.

Дети Выплаты в России Россия

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