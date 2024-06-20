Законопроект с поправками в Налоговый кодекс прошел первое чтение

Изменения кодекса направлены на совершенствование налоговой системы через введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Кроме того, документ предусматривает индексацию пенсий военным пенсионерам и введение вычета при уплате налога на доходы физических лиц для семей с двумя и более детьми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что все дополнительные средства поступят в федеральный бюджет, откуда их направят на поддержку пенсионеров, ветеранов, семей с детьми, а также на финансирование национальных проектов.

«В Государственной думе на больших парламентских слушаниях прошло широкое обсуждение вопросов совершенствования налоговой системы с участием делового, научного, экспертного сообщества. Депутаты озвучили наиболее острые вопросы, волнующие наших граждан; многие из них были учтены правительством при подготовке налоговых поправок к внесению», - заявил Володин.

Новые поправки предусматривают изменение размера НДФЛ в зависимости от дохода. Получающих в год менее 2,4 миллиона рублей изменения не коснутся, ставка для них останется прежней - на уровне 13%.

В ходе обсуждения законопроекта представители Минфина выступили с инициативой ввести вычеты по подоходному налогу для россиян при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. В ведомстве пояснили, что работодатели смогут применять вычеты при начислении зарплат.