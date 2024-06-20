20 июня 2024, 17:42

Законопроект с поправками в Налоговый кодекс прошел первое чтение

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили внесенный правительством законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Изменения кодекса направлены на совершенствование налоговой системы через введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Кроме того, документ предусматривает индексацию пенсий военным пенсионерам и введение вычета при уплате налога на доходы физических лиц для семей с двумя и более детьми.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что все дополнительные средства поступят в федеральный бюджет, откуда их направят на поддержку пенсионеров, ветеранов, семей с детьми, а также на финансирование национальных проектов.

«В Государственной думе на больших парламентских слушаниях прошло широкое обсуждение вопросов совершенствования налоговой системы с участием делового, научного, экспертного сообщества. Депутаты озвучили наиболее острые вопросы, волнующие наших граждан; многие из них были учтены правительством при подготовке налоговых поправок к внесению», - заявил Володин.

Новые поправки предусматривают изменение размера НДФЛ в зависимости от дохода. Получающих в год менее 2,4 миллиона рублей изменения не коснутся, ставка для них останется прежней - на уровне 13%.

В ходе обсуждения законопроекта представители Минфина выступили с инициативой ввести вычеты по подоходному налогу для россиян при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. В ведомстве пояснили, что работодатели смогут применять вычеты при начислении зарплат.

Законы Госдума РФ Налоги НДФЛ
20 июня 2024, 18:26
Проект о ежегодной выплате работающим родителям приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о ежегодной выплате работающим родителям двух и более детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, вошедшему в бюджетный пакет, родители смогут претендовать на выплату, если среднедушевой доход семьи не превысил размера в 1,5 прожиточного минимума.

Размер выплаты будут определять, исходя из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Уточняется, что выплату смогут получать оба родителя или опекуна детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет. Меру господдержки будут назначать при условии, если у родителей нет долгов по алиментам.

В случае окончательного принятия законопроекта он начнет действовать с 1 января 2025 года. Налоговой базой для расчета выплаты станет 2025 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, россияне смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

Дети Законы Госдума РФ Семья Доходы Налоги
19 июня 2024, 20:17
Депутаты ГД согласились с повышением дефицита бюджета
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ предусматривает увеличение дефицита бюджета РФ на текущий год, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке указали, что нормативный акт вносит изменения в утвержденные на 2024 год показатели, реализованные исходя из заявлений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

С инициативой внести поправок выступило правительство России. Авторы законопроекта предложили повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с утвержденных сейчас 1,595 триллионов рублей (0,9% ВВП) до 2,12 триллионов рублей (1,1% ВВП).

Также прозвучало предложение снизить оценку дохода с принятых 35,065 триллионов рублей (18,3% ВВП) до 35,062 триллионов рублей.

Путин ранее подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, семьи, где родятся третий или последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

Бюджет России Рубль Законы Госдума РФ Депутаты ВВП
19 июня 2024, 06:37
Япония сократила закупки из России почти на треть
РИА «Новости»
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Товарооборот между Россией и Японией в мае сократился до 582,5 миллиона долларов. Поставки российской продукции снизились почти на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина островного государства.

Япония сократила экспорт в Россию на 21,8% по сравнению с маем 2023 года. Объем поставок составил 176 миллионов долларов. Импорт российских товаров снизился на 32,2%, до 406,5 миллиона долларов. Общий товарооборот оценили в 582,5 миллиона долларов.

Правительство Японии в мае расширило антироссийские санкции , внеся в него одно частное лицо и девять юридических. Российский президент Владимир Путин заявлял, что страна готова к диалогу при появлении благоприятных условий. Препятствием для контактов, по его словам, стали призывы японских властей добиться стратегического поражения России.

Экспорт Япония Торговля Россия Экономика
19 июня 2024, 06:20
«Почту России» оштрафовали за неоконченный ремонт в 279 отделениях
Unsplash
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Мировой суд в Москве по иску Счетной палаты оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей за неоконченный ремонт в 279 отделениях. Об этом сообщил «Коммерсант».

Минцифры в 2021 году заключило с компанией договор о ремонте и модернизации на пять миллиардов рублей. Работы не успели закончить в срок в 279 отделениях, или 23,3% всех запланированных. Счетная палата выявила нарушение и обратилась в суд.

«Почту России» оштрафовали по части второй статьи 15.15.4 КоАП России «Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления» на рекордную сумму в 100 миллионов рублей. По подсчетам журналистов, это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

После смены руководства в мае 2024 года аудиторский орган, по словам издания, ужесточил работу. Счетная палата решила, например, оценить эффективность налогового режима для самозанятых.

Штрафы Суд

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