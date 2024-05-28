Закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2030 года

Президент Владимир Путин ставил задачу во время послания Федеральному Собранию.

«Чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тысяч рублей для улучшения жилищных условий», - отмечал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркивал, что Госдума работает над усилением мер поддержки семей с детьми. По его словам, продление этой программы - важное решение. Оно позволит повысить уровень доступности жилья для многодетных семей.

В России могут пересмотреть условия семейной ипотеки. В середине мая Минфин призвал привязать кредит на жилье к возрасту детей. Также министерство предложило повысить ставку ипотеки до 12% годовых, если детям исполнилось больше шести лет.