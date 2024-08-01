Закон о легализации майнинга криптовалют в России поддержал комитет Совфеда

Свою оценку проекту дали в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ожидается, что закон рассмотрят на пленарном заседании 2 августа.

На рассмотрение Госдумы его внесли в ноябре 2022 года, затем в апреле этого года в ГД вернули его доработанную версию.