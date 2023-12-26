26 декабря 2023, 11:50

Южная Корея ограничит поставки аккумуляторов и строительной техники в Россию

Читайте нас в: Google Новости

Власти Южной Кореи введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, сообщил сайт dnews.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что к 15 января 2024 года пересмотрит 33-е Уведомление об импорте и экспорте стратегических материалов.

Список товаров , которые запретили поставлять в Россию и Белоруссию, расширят до 1159 наименований. В него внесут 682 вида продукции, в том числе станки, тяжелую строительную технику, детали самолетов и аккумуляторные батареи.

Исключение сделают для компаний, которые заключили контракты до введения новых санкций или вынуждены поставлять товары своим дочерним организациям. Каждый случай рассмотрят индивидуально в судебном порядке.

Южная Корея уже запретила поставки квантовых компьютеров, подшипников и сталелитейной продукции.

МИД России заявил, что санкции плохо скажутся на международных отношениях.

Белоруссия Санкции Россия Южная Корея
26 декабря 2023, 04:07
Россиянам рассказали, сколько налогов можно вернуть в следующем году
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
С 2024 года увеличится сумма расходов, которую можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках налогового вычета. Сколько можно будет вернуть, в интервью «Прайм» рассказала доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры «Налоговое право и налоговое консультирование» Елена Килинкарова.

При исчислении НДФЛ россияне смогут вернуть часть расходов на лечение, фитнес и обучение. Со следующего года совокупный размер учитываемых налоговых вычетов вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. С 2024 года также повысится размер вычета на обучение детей и подопечных - с 50 тысяч до 110 тысяч рублей на каждого.

Порядок получения вычета останется прежним. Необходимо подать налоговую декларацию в НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства, или через работодателя.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивное налогообложение. Повышение налогов для олигархов - справедливая мера, считают депутаты.

Рубль Налоги НДФЛ
25 декабря 2023, 17:50
Инфляционные ожидания россиян выросли
Читайте нас в: Google Новости
Россияне в декабре ожидали увидеть через год уровень инфляции в размере 14,2%, хотя в ноябре заявляли о предполагаемом уровне 12,2%. Такие результаты показало исследование Банка России.

«Инфляционные ожидания увеличились у участников опроса как со сбережениями, так и без них», - уточнила пресс-служба регулятора.

В Центробанке указали, что долгосрочные инфляционные ожидания жителей России на пять лет тоже поднялись до 11,6%. Склонность к потреблению у респондентов при этом снизилась, отметили в ЦБ.

В декабре выросли и ценовые ожидания предприятий, добавили в Банке России. Показатель достиг максимума с апреля 2022 года. Средний темп повышения отпускных цен, прогнозируемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 7,2% в пересчете на год, уточнили в Центробанке.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что денежно-кредитная политика регулятора в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях нарастающей инфляции. По словам председателя Банка России, повышать ключевую ставку нужно было еще весной.

Россия Центробанк Инфляция
25 декабря 2023, 15:14
Глава РФПИ назвал прибыль России от сделки ОПЕК+
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что сделка ОПЕК может считаться одной из самых важных сделок для всего мира за последнее двадцатилетие. Она приносит выгоду не только производителям и потребителям энергии, но и бюджету России.

«Она уже принесла дополнительно 30 триллионов рублей в бюджет. Это больше, чем 300 миллиардов рублей наших активов, которые были заморожены за рубежом», - уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что такая прибыль - результат очень качественного и доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими странами - членами ОПЕК.

Соглашение по ограничению добычи нефти между участниками организации и еще 11 странами, не входящими в картель, подписали в декабре 2016 года из-за спада цен на энергоносители по всему миру.

На прошлой неделе Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Решение принял совет министров совместно с президентом страны Жоаром Лоуренсом.

Сделка ОПЕК по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Бюджет России Нефть Россия Цена на нефть ОПЕК
25 декабря 2023, 13:09
Доход блогеров в «ВКонтакте» увеличился на треть
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В 2023 году авторы контента в «ВКонтакте» заработали на 37% больше, чем год назад. Их доход увеличился до 5,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба соцсети.

Совокупный доход авторов через инструменты монетизации «ВКонтакте» возрос на 37% и достиг 5,5 миллиарда рублей. Блогеры могли получать деньги напрямую в новом кабинете выплат, а самозанятым начисляли повышенный доход на сумму налога.

Количество подключенных к программе VK Donut сообществ увеличилось вдвое, а самих спонсоров - на 56%. За год при помощи этого сервиса авторы заработали 780 миллионов рублей. Самыми популярными темами, за которые читатели перечисляли вознаграждение, стали аниме, манга, k-pop, родители и дети, творчество, игры и приложения. Число просмотров видео возросло на четверть, истории публиковали на 27% чаще.

В Москве на остановке «Манежная площадь» установили новогодний вендинг от VK. Прохожие смогут выбрать товар и поучаствовать в праздничной акции.

ВКонтакте Интернет Соцсети Блогеры

Новости по теме