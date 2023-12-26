Южная Корея ограничит поставки аккумуляторов и строительной техники в Россию
Власти Южной Кореи введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, сообщил сайт dnews.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что к 15 января 2024 года пересмотрит 33-е Уведомление об импорте и экспорте стратегических материалов.
Список товаров , которые запретили поставлять в Россию и Белоруссию, расширят до 1159 наименований. В него внесут 682 вида продукции, в том числе станки, тяжелую строительную технику, детали самолетов и аккумуляторные батареи.
Исключение сделают для компаний, которые заключили контракты до введения новых санкций или вынуждены поставлять товары своим дочерним организациям. Каждый случай рассмотрят индивидуально в судебном порядке.
Южная Корея уже запретила поставки квантовых компьютеров, подшипников и сталелитейной продукции.
МИД России заявил, что санкции плохо скажутся на международных отношениях.