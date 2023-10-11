Юрист рассказал, как вернуть деньги за «коммуналку»
Недобросовестные управляющие компании могут начислять плату жильцам за несуществующие услуги. Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала «Известям», как можно вернуть деньги.
Недобросовестные управляющие компании могут начислять плату жильцам за несуществующие услуги. Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала «Известям» , как можно вернуть деньги.
По словам юриста, существует ряд оснований, по которым жильцы могут потребовать перерасчет за коммунальные услуги. Среди них: отстутствие жильцов (например, при отъезде в отпуск), некачественное оказание или длительный перерыв в подаче услуг.
Чтобы доказать некачественное оказание услуг, надо произвести замеры, сравнивать полученные показатели с нормативными и составить акт. Эти документы можно подать для перерасчета.
В случае проблем жильцы могут пожаловаться не только в управляющую компанию, но и в высшие инстанции.
«В случае невозможности решения вопроса в управляющей компании граждане всегда могут обратиться в органы государственного жилищного надзора», - рассказала Цвик.
В сентябре стало известно, что жителям одного из домов в Серпухове вернули более 100 тысяч рублей переплаты за содержание жилого фонда. В течение полугода выплаты начислялись по неправильному тарифу. В итоге ГЖИ обязала управляющую компанию произвести перерасчет и вернуть жильцам деньги.