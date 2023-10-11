Юрист рассказал, как вернуть деньги за «коммуналку»

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Недобросовестные управляющие компании могут начислять плату жильцам за несуществующие услуги. Генеральный директор юридической компании «Каспея Групп» Янита Цвик рассказала «Известям» , как можно вернуть деньги.

По словам юриста, существует ряд оснований, по которым жильцы могут потребовать перерасчет за коммунальные услуги. Среди них: отстутствие жильцов (например, при отъезде в отпуск), некачественное оказание или длительный перерыв в подаче услуг.

Чтобы доказать некачественное оказание услуг, надо произвести замеры, сравнивать полученные показатели с нормативными и составить акт. Эти документы можно подать для перерасчета.

В случае проблем жильцы могут пожаловаться не только в управляющую компанию, но и в высшие инстанции.

«В случае невозможности решения вопроса в управляющей компании граждане всегда могут обратиться в органы государственного жилищного надзора», - рассказала Цвик.

В сентябре стало известно, что жителям одного из домов в Серпухове вернули более 100 тысяч рублей переплаты за содержание жилого фонда. В течение полугода выплаты начислялись по неправильному тарифу. В итоге ГЖИ обязала управляющую компанию произвести перерасчет и вернуть жильцам деньги.